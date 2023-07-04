04 июля 2023

В Кургане потребовали убрать горнолыжный комплекс с земли, принадлежащей госуниверситету

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Дубровского по предприятиям горнозаводской зоны Челябинской области. (Обработано). Челябинск, горнолыжный курорт
Землю под горнолыжным комплексом требуют вернуть курганскому вузу Фото:

Курганская прокуратура подала иск к предпринимателю, который открыл горнолыжный комплекс на земельном участке, принадлежащем курганскому госуниверситету. Участок требуют вернуть законному владельцу. Информация появилась на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура Курганской области в интересах Российской Федерации направила в Арбитражный суд иск к индивидуальному предпринимателю об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью более 20 га, находящегося в Кетовском районе», — сообщили в прокуратуре. Участок в селе Лесниково находится в пользовании ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет. Сейчас на этой земле построен горнолыжный курорт «Райдер 45».

Исковое заявление прокуратуры в интересах вуза было подано в арбитраж в конце июня. У предпринимателя документов на землю не имеется. Ведомство требует изъять «земельный участок общей площадью 205420 кв. м, расположенный в селе Лесниково» и передать его университету. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ.

Суд запросил данные о предпринимателе в Едином регистрационном центре. Заседание по делу назначено на 3 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора вступился за курганского бизнесмена в споре с мэрией. Это помогло предпринимателю добиться отмены повышения аренды.

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Курганская прокуратура подала иск к предпринимателю, который открыл горнолыжный комплекс на земельном участке, принадлежащем курганскому госуниверситету. Участок требуют вернуть законному владельцу. Информация появилась на сайте надзорного ведомства. «Прокуратура Курганской области в интересах Российской Федерации направила в Арбитражный суд иск к индивидуальному предпринимателю об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью более 20 га, находящегося в Кетовском районе», — сообщили в прокуратуре. Участок в селе Лесниково находится в пользовании ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет. Сейчас на этой земле построен горнолыжный курорт «Райдер 45». Исковое заявление прокуратуры в интересах вуза было подано в арбитраж в конце июня. У предпринимателя документов на землю не имеется. Ведомство требует изъять «земельный участок общей площадью 205420 кв. м, расположенный в селе Лесниково» и передать его университету. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ. Суд запросил данные о предпринимателе в Едином регистрационном центре. Заседание по делу назначено на 3 августа. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора вступился за курганского бизнесмена в споре с мэрией. Это помогло предпринимателю добиться отмены повышения аренды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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