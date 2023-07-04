В Кургане потребовали убрать горнолыжный комплекс с земли, принадлежащей госуниверситету

05 июля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Землю под горнолыжным комплексом требуют вернуть курганскому вузу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганская прокуратура подала иск к предпринимателю, который открыл горнолыжный комплекс на земельном участке, принадлежащем курганскому госуниверситету. Участок требуют вернуть законному владельцу. Информация появилась на сайте надзорного ведомства. «Прокуратура Курганской области в интересах Российской Федерации направила в Арбитражный суд иск к индивидуальному предпринимателю об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью более 20 га, находящегося в Кетовском районе», — сообщили в прокуратуре. Участок в селе Лесниково находится в пользовании ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет. Сейчас на этой земле построен горнолыжный курорт «Райдер 45». Исковое заявление прокуратуры в интересах вуза было подано в арбитраж в конце июня. У предпринимателя документов на землю не имеется. Ведомство требует изъять «земельный участок общей площадью 205420 кв. м, расположенный в селе Лесниково» и передать его университету. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ. Суд запросил данные о предпринимателе в Едином регистрационном центре. Заседание по делу назначено на 3 августа. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора вступился за курганского бизнесмена в споре с мэрией. Это помогло предпринимателю добиться отмены повышения аренды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская прокуратура подала иск к предпринимателю, который открыл горнолыжный комплекс на земельном участке, принадлежащем курганскому госуниверситету. Участок требуют вернуть законному владельцу. Информация появилась на сайте надзорного ведомства. «Прокуратура Курганской области в интересах Российской Федерации направила в Арбитражный суд иск к индивидуальному предпринимателю об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью более 20 га, находящегося в Кетовском районе», — сообщили в прокуратуре. Участок в селе Лесниково находится в пользовании ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет. Сейчас на этой земле построен горнолыжный курорт «Райдер 45». Исковое заявление прокуратуры в интересах вуза было подано в арбитраж в конце июня. У предпринимателя документов на землю не имеется. Ведомство требует изъять «земельный участок общей площадью 205420 кв. м, расположенный в селе Лесниково» и передать его университету. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ. Суд запросил данные о предпринимателе в Едином регистрационном центре. Заседание по делу назначено на 3 августа. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора вступился за курганского бизнесмена в споре с мэрией. Это помогло предпринимателю добиться отмены повышения аренды.