После гибели свердловского подростка от удара током в Тюмени начались массовые проверки водоматов

05 июля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

В Тюмени появились десятки автоматизированных точек по продаже питьевой воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские предприниматели устроили внеплановую проверку уличных автоматов по продаже питьевой воды, которые им принадлежат. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, бизнесмены решили перестраховаться после инцидента с гибелью подростка, который умер от удара током, прикоснувшись к водомату. «В Тюмени сейчас очень много так называемых водоматов. Владеют ими, как правило, частные предприниматели. Бизнесмены выходят на управляющие компании и устанавливают аппараты рядом с многоквартирными домами в жилых массивах. После инцидента с гибелью подростка в Екатеринбурге, многие коммерсанты решили перестраховаться и устроили внеплановую проверку исправности автоматов по продаже питьевой воды», — пояснил собеседник URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 3 июля в Екатеринбурге погиб 15-летний подросток. Он пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Советской.

Тюменские предприниматели устроили внеплановую проверку уличных автоматов по продаже питьевой воды, которые им принадлежат. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, бизнесмены решили перестраховаться после инцидента с гибелью подростка, который умер от удара током, прикоснувшись к водомату. «В Тюмени сейчас очень много так называемых водоматов. Владеют ими, как правило, частные предприниматели. Бизнесмены выходят на управляющие компании и устанавливают аппараты рядом с многоквартирными домами в жилых массивах. После инцидента с гибелью подростка в Екатеринбурге, многие коммерсанты решили перестраховаться и устроили внеплановую проверку исправности автоматов по продаже питьевой воды», — пояснил собеседник URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 3 июля в Екатеринбурге погиб 15-летний подросток. Он пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Советской.