После гибели свердловского подростка от удара током в Тюмени начались массовые проверки водоматов

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В Тюмени появились десятки автоматизированных точек по продаже питьевой воды Фото:

Тюменские предприниматели устроили внеплановую проверку уличных автоматов по продаже питьевой воды, которые им принадлежат. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, бизнесмены решили перестраховаться после инцидента с гибелью подростка, который умер от удара током, прикоснувшись к водомату.

«В Тюмени сейчас очень много так называемых водоматов. Владеют ими, как правило, частные предприниматели. Бизнесмены выходят на управляющие компании и устанавливают аппараты рядом с многоквартирными домами в жилых массивах. После инцидента с гибелью подростка в Екатеринбурге, многие коммерсанты решили перестраховаться и устроили внеплановую проверку исправности автоматов по продаже питьевой воды», — пояснил собеседник URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 3 июля в Екатеринбурге погиб 15-летний подросток. Он пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Советской.

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Тюменские предприниматели устроили внеплановую проверку уличных автоматов по продаже питьевой воды, которые им принадлежат. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, бизнесмены решили перестраховаться после инцидента с гибелью подростка, который умер от удара током, прикоснувшись к водомату. «В Тюмени сейчас очень много так называемых водоматов. Владеют ими, как правило, частные предприниматели. Бизнесмены выходят на управляющие компании и устанавливают аппараты рядом с многоквартирными домами в жилых массивах. После инцидента с гибелью подростка в Екатеринбурге, многие коммерсанты решили перестраховаться и устроили внеплановую проверку исправности автоматов по продаже питьевой воды», — пояснил собеседник URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 3 июля в Екатеринбурге погиб 15-летний подросток. Он пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Советской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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