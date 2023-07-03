03 июля 2023

Водомат, который убил током подростка в Екатеринбурге, подключили к сетям незаконно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, электричество, трансформаторная будка
Специальная комиссия выясняет, почему подростка на Советской убило током Фото:

Водомат на улице Советской в Екатеринбурге, который насмерть ударил током 15-летнего подроста, был подключен незаконно к сетям от частных электроустановок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урала».

«По предварительным данным, пострадавший получил удар током от линии электропередачи, посредством которой вчера днем незаконно был подключен водоробот от частных электроустановок, не принадлежащих „Россети Урал“ — „Екатеринбург“. Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды, определят специалисты и представители правоохранительных органов», — рассказали в компании.

Вечером 3 июля возле дома на улице Советской, 40 один из подростков пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Мальчик погиб на месте, другой его товарищ получил электротравму и находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Екатеринбуржцев просят сообщать в «Россети — Урал» о случаях незаконного подключения к электросетям.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водомат на улице Советской в Екатеринбурге, который насмерть ударил током 15-летнего подроста, был подключен незаконно к сетям от частных электроустановок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урала». «По предварительным данным, пострадавший получил удар током от линии электропередачи, посредством которой вчера днем незаконно был подключен водоробот от частных электроустановок, не принадлежащих „Россети Урал“ — „Екатеринбург“. Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды, определят специалисты и представители правоохранительных органов», — рассказали в компании. Вечером 3 июля возле дома на улице Советской, 40 один из подростков пошел за мячом, который укатился за пределы корта, и его ударило током от водомата, который был неподалеку. Мальчик погиб на месте, другой его товарищ получил электротравму и находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Екатеринбуржцев просят сообщать в «Россети — Урал» о случаях незаконного подключения к электросетям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...