Куйвашев ответил на бунт студентов УрФУ из-за новых общежитий

Куйвашев призвал студентов, возмущенных переездом на окраину Екатеринбурга, «немного потерпеть»

05 июля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

По словам Евгения Куйвашева, проблему микрорайона решат к концу 2024-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев впервые публично отреагировал на возмущение студентов Уральского федерального университета (УрФУ) переездом в новые общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. По словам главы региона, вся необходимая инфраструктура появится рядом с общежитиями в ближайшие полтора года. «Будут построены учебные корпуса. Чтобы попасть на занятие, нужно будет две дороги перейти. Там же будут и развлечения, и рестораны, и магазины, жилье для преподавателей. Кроме того, туда будут ходить автобусы, планируется построить наземное метро (об этом ранее сообщало URA.RU — прим. ред.). Сейчас общежития и центр города свяжут автобусы, дорога займет максимум час. Нужно немного потерпеть. Другого места для проекта такого масштаба в городе попросту нет», — объяснил губернатор на встрече с редакторами екатеринбургских СМИ, передает корреспондент URA.RU. Общежития в Новокольцовском построили к Международному фестивалю университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады), намеченному на август. Заселять их планируют с сентября. Попасть в общежития смогут студенты с высоким учебным и внеучебным рейтингом. Но им предоставят право выбора. Недовольство молодых людей перспективой жить на окраине попытались купировать изменением автобусных маршрутов, но это не сработает вдолгую, признают чиновники. Поэтому ожидается, что во время визита в Екатеринбург премьер-министра РФ Михаила Мишустина Куйвашев попросит его ускорить строительство наземного метро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Евгений Куйвашев впервые публично отреагировал на возмущение студентов Уральского федерального университета (УрФУ) переездом в новые общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. По словам главы региона, вся необходимая инфраструктура появится рядом с общежитиями в ближайшие полтора года. «Будут построены учебные корпуса. Чтобы попасть на занятие, нужно будет две дороги перейти. Там же будут и развлечения, и рестораны, и магазины, жилье для преподавателей. Кроме того, туда будут ходить автобусы, планируется построить наземное метро (об этом ранее сообщало URA.RU — прим. ред.). Сейчас общежития и центр города свяжут автобусы, дорога займет максимум час. Нужно немного потерпеть. Другого места для проекта такого масштаба в городе попросту нет», — объяснил губернатор на встрече с редакторами екатеринбургских СМИ, передает корреспондент URA.RU. Общежития в Новокольцовском построили к Международному фестивалю университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады), намеченному на август. Заселять их планируют с сентября. Попасть в общежития смогут студенты с высоким учебным и внеучебным рейтингом. Но им предоставят право выбора. Недовольство молодых людей перспективой жить на окраине попытались купировать изменением автобусных маршрутов, но это не сработает вдолгую, признают чиновники. Поэтому ожидается, что во время визита в Екатеринбург премьер-министра РФ Михаила Мишустина Куйвашев попросит его ускорить строительство наземного метро.