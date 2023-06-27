Стройку наземного метро в Екатеринбурге ускорят через Мишустина на фоне бунта студентов

27 июня 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин, как ожидается, прилетит в Екатеринбург в начале июля Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мэрия Екатеринбурга через губернатора Евгения Куйвашева обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить строительство первой очереди «наземного метро» — железнодорожной линии, которая свяжет микрорайоны Новокольцовский и Компрессорный. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Вся документация подготовлена, остался вопрос с финансированием. Екатеринбург стоит в очереди на 2026 год. Мишустина попросят передвинуть на 2024-й», — поделился собеседник. На прошлой неделе мэр Алексей Орлов отчитался об утверждении проекта планировки и межевания транспортной ветки между станциями «Компрессорный завод» (является пересадочной) и «Аэропорт Кольцово». Она пройдет через кольцо, на которое выходят Александровский бульвар и улица Новокольцовская, также будет пересекать Кольцовский тракт, ЕКАД, Сибирский тракт, а в южной части идти воль улица Бахчиванджи. Новость по теме Мишустина ждут на «Иннопроме» в Екатеринбурге По словам собеседника, внимание, которое этой теме уделяют Орлов и Куйвашев, обусловлено проблемами с транспортной доступностью общежитий в Новокольцовском, куда заселят студентов УрФУ после Международного фестиваля университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиаде). Студенты не скрывают возмущения перспективой жить на окраине, конфликт попытались разрешить изменением автобусных маршрутов, но это не сработает вдолгую, признают чиновники. Мишустин, как предполагается, станет хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10—13 июля. Он приезжает в город с 2021-го. После первого своего визита Мишустин выделил уральской столице восемь млрд рублей, после второго — гарантировал финансирование нового кампуса УрФУ, одного из якорных предвыборных проектов Куйвашева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга через губернатора Евгения Куйвашева обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить строительство первой очереди «наземного метро» — железнодорожной линии, которая свяжет микрорайоны Новокольцовский и Компрессорный. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Вся документация подготовлена, остался вопрос с финансированием. Екатеринбург стоит в очереди на 2026 год. Мишустина попросят передвинуть на 2024-й», — поделился собеседник. На прошлой неделе мэр Алексей Орлов отчитался об утверждении проекта планировки и межевания транспортной ветки между станциями «Компрессорный завод» (является пересадочной) и «Аэропорт Кольцово». Она пройдет через кольцо, на которое выходят Александровский бульвар и улица Новокольцовская, также будет пересекать Кольцовский тракт, ЕКАД, Сибирский тракт, а в южной части идти воль улица Бахчиванджи. По словам собеседника, внимание, которое этой теме уделяют Орлов и Куйвашев, обусловлено проблемами с транспортной доступностью общежитий в Новокольцовском, куда заселят студентов УрФУ после Международного фестиваля университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиаде). Студенты не скрывают возмущения перспективой жить на окраине, конфликт попытались разрешить изменением автобусных маршрутов, но это не сработает вдолгую, признают чиновники. Мишустин, как предполагается, станет хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10—13 июля. Он приезжает в город с 2021-го. После первого своего визита Мишустин выделил уральской столице восемь млрд рублей, после второго — гарантировал финансирование нового кампуса УрФУ, одного из якорных предвыборных проектов Куйвашева.