В ХМАО исчезает самое популярное лекарство для домашних животных

В зоомагазинах ХМАО заканчивается импортный препарат «Бравекто» для домашних животных

Из продажи пропадает зарубежный препарат «Бравекто» для домашних питомцев Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В зоомагазинах Ханты-Мансийского автономного округа исчезает из продажи популярный среди владельцев домашних животных зарубежный препарат «Бравекто». Лекарство применяют для профилактики появления клещей и блох у кошек и собак. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских зоомагазинов.

«„Бравекто“ сейчас нет вообще», — сообщили в магазине «Питомец» в Сургуте. В некоторых зоомагазинах еще остается препарат, но в наличии не все виды дозировок. «Поставки должны быть, но цена повысилась», — уточнили в сургутском «Зооветцентре».

За два месяца стоимость препарата в таблетках выросла почти в два раза, Представители торговых точек уточняют, что ранее цена варьировалась от 2 до 2,5 тысяч рублей. «Сейчас цена выросла до 3700 рублей», — добавляют в нижневартовской ветклинике «Элитвет».

Агентство направило запрос в российское представительство компании-производителя MSD Animal Health с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских зоомагазинах закончились зарубежные лакомства для собак. Тогда речь шла о Denta Stix от Pedigree.

Проблемы с логистикой и доставкой товаров в Россию начались из-за зарубежных санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось ввести параллельный импорт.