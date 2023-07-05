Синоптики предупредили свердловчан о надвигающемся шторме с градом

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Последствия урагана в мкрн Светлом, девушка, шторм, ветер, урага
Ветер обещают до 25 м/с Фото:

В ближайшие дни — 5 и 6 июля — в Свердловской области ожидается шквалистый ветер, град и сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Вечером 5 и 6 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — заявили синоптики. Региональные спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Ранее синоптик Алексей Пулин предсказал свердловчанам жару с дождями. В июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции.

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В ближайшие дни — 5 и 6 июля — в Свердловской области ожидается шквалистый ветер, град и сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Вечером 5 и 6 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — заявили синоптики. Региональные спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Ранее синоптик Алексей Пулин предсказал свердловчанам жару с дождями. В июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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