Синоптики предупредили свердловчан о надвигающемся шторме с градом

В ближайшие дни — 5 и 6 июля — в Свердловской области ожидается шквалистый ветер, град и сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Вечером 5 и 6 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — заявили синоптики. Региональные спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
Ранее синоптик Алексей Пулин предсказал свердловчанам жару с дождями. В июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции.
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