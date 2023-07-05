Спецпредставитель Путина: ШОС, ЕАЭС и БРИКС могут объединить

Cпецпредставитель Путина по ШОС Хакимов: ШОС, ЕАЭС и БРИКС могут объединить в один союз
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Ознакомительная встреча глав регионов государств - членов ШОС. Челябинск , гаттаров руслан, хакимов бахтиер
Представитель президента РФ высказался об объединении союзов Фото:

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) могут объединить в один союз с БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, отвечая на вопросы URA.RU.

«Идея интересная. В чем ее смысл понятно — ключевые участники во всех трех союзах одни и те же: Россия, Индия и Китай. Поэтому объединение выглядело бы логично. Но в рамках ШОС обсуждается много интересных идей, так что пока о конкретных перспективах говорить рано», — сказал Хакимов.

Идею об объединении ШОС, БРИКС и ЕАЭС на заседании Совета глав государств Шанхайской организации 4 июля предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик отметил, что так участникам всех союзов будет проще противостоять давлению со стороны Запада.

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Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) могут объединить в один союз с БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, отвечая на вопросы URA.RU. «Идея интересная. В чем ее смысл понятно — ключевые участники во всех трех союзах одни и те же: Россия, Индия и Китай. Поэтому объединение выглядело бы логично. Но в рамках ШОС обсуждается много интересных идей, так что пока о конкретных перспективах говорить рано», — сказал Хакимов. Идею об объединении ШОС, БРИКС и ЕАЭС на заседании Совета глав государств Шанхайской организации 4 июля предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик отметил, что так участникам всех союзов будет проще противостоять давлению со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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