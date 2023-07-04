Новый член ШОС усилит Россию на мировой арене

В союз впервые войдет европейская страна

04 июля 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Россия поддерживает вступление Белоруссии в ШОС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минск, вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), усилит своего ближайшего союзника Россию на мировой арене, а также придаст веса самому союзу. Связано это с тем, что Белоруссия станет первой полностью европейской статной в ШОС, состоящей в основном из азиатских государств. Так эксперты комментируют URA.RU заседании Совета глав государств ШОС, в ходе которого обсуждалось будущее членство Минска в организации. Белорусский вопрос на ШОС был выделен отдельно Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тему расширения Шанхайской организации сотрудничества на заседании Совета глав государств ШОС 4 июля затронул президент РФ Владимир Путин. «Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», — подчеркнул президент. Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на Совете, выразил уверенность в поддержке членства страны в ШОС со стороны всех действующих участников организации. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск «соответствующую работу провел». В настоящее время Белоруссия находится в ШОС в статусе наблюдателя при организации. До этого Минск числился в списке партнеров по диалогу — такой статус был получен на саммите в Екатеринбурге в 2009 году. В сентябре 2022 года в Самарканде было принято решение официально начать оформление Белоруссии в качестве полноценного члена союза. Эксперты считают, что Москва особенно заинтересована в членстве в ШОС Белоруссии. По словам президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, РФ, Белоруссия и Китай — союзники, и членство в ШОС работает на каждого из участников. «ШОС — не европейская организация, а вот Белоруссия — европейская страна. Быть ответственным за „европейский фланг“ азиатской организации — это очень серьезно. С другой стороны, ШОС позволит Белоруссии усилить свой голос на международной арене. Минск, так сказать, будет светить отраженным светом. А свет этот идет из организации, штаб-квартира которой располагается в Китае со всеми вытекающими», — говорит эксперт. Белоруссия станет первой полностью европейской страной в ШОС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский отмечает, что для Москвы логично лоббировать членство Белоруссии в ШОС: у двух стран согласованная внешняя политика. Минск и Москва поддерживают друг друга на международной арене. А в ШОС Россия — влиятельный член. «Россия — евразийская страна. Таким образом, Белоруссия станет первой полностью европейской страной, присоединившейся к союзу, который связывает, в основном, Восточные государства. Именно они выступают за многополярный мировой порядок, в котором Белоруссия пытается занять достойное место. Тут наши внешнеполитические интересы совпадают. Мы не хотим быть членами Западного мира, выбираем другой лагерь», — объясняет Шпаковский. При этом эксперт считает, что мостиком Белоруссия между ШОС и Евросоюзом в обозримом будущем выступить не сможет: «Мы уже со счета сбились, сколько санкций против нас ввел Евросоюз. Отдельные государства, с нами граничащие, в частности Польша, блокирует грузы из Белоруссии. Договор о партнерстве и сотрудничестве с ЕС так и не был подписан. В будущем, после того как кризис на Украине разрешится, Минск как переговорная площадка может быть востребован. Особенно с учетом опыта Белоруссии в медиации разного рода конфликтов». Статья по теме Россия с Китаем и Индией усилят значимый международный союз Замдекана факультета Мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отмечает, что для Минска ШОС — это еще и возможность преодолеть западную изоляцию. «В ШОС очень положительно откликаются на стремления и предложения со стороны России, а в данном случае именно мы активно продвигаем членство Белоруссии в организации. При этом в Минске разговоры о евразийстве до недавних пор шли достаточно неактивно, их элита видела себя европейской страной, несмотря на несоответствующий уровень развития. Однако после протестов 2020 года страна оказалась в определенной изоляции. Участие в различных международных организациях — это возможность из этой изоляции выйти», — объясняет эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минск, вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), усилит своего ближайшего союзника Россию на мировой арене, а также придаст веса самому союзу. Связано это с тем, что Белоруссия станет первой полностью европейской статной в ШОС, состоящей в основном из азиатских государств. Так эксперты комментируют URA.RU заседании Совета глав государств ШОС, в ходе которого обсуждалось будущее членство Минска в организации. Тему расширения Шанхайской организации сотрудничества на заседании Совета глав государств ШОС 4 июля затронул президент РФ Владимир Путин. «Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», — подчеркнул президент. Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на Совете, выразил уверенность в поддержке членства страны в ШОС со стороны всех действующих участников организации. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск «соответствующую работу провел». В настоящее время Белоруссия находится в ШОС в статусе наблюдателя при организации. До этого Минск числился в списке партнеров по диалогу — такой статус был получен на саммите в Екатеринбурге в 2009 году. В сентябре 2022 года в Самарканде было принято решение официально начать оформление Белоруссии в качестве полноценного члена союза. Эксперты считают, что Москва особенно заинтересована в членстве в ШОС Белоруссии. По словам президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, РФ, Белоруссия и Китай — союзники, и членство в ШОС работает на каждого из участников. Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский отмечает, что для Москвы логично лоббировать членство Белоруссии в ШОС: у двух стран согласованная внешняя политика. Минск и Москва поддерживают друг друга на международной арене. А в ШОС Россия — влиятельный член. «Россия — евразийская страна. Таким образом, Белоруссия станет первой полностью европейской страной, присоединившейся к союзу, который связывает, в основном, Восточные государства. Именно они выступают за многополярный мировой порядок, в котором Белоруссия пытается занять достойное место. Тут наши внешнеполитические интересы совпадают. Мы не хотим быть членами Западного мира, выбираем другой лагерь», — объясняет Шпаковский. При этом эксперт считает, что мостиком Белоруссия между ШОС и Евросоюзом в обозримом будущем выступить не сможет: «Мы уже со счета сбились, сколько санкций против нас ввел Евросоюз. Отдельные государства, с нами граничащие, в частности Польша, блокирует грузы из Белоруссии. Договор о партнерстве и сотрудничестве с ЕС так и не был подписан. Замдекана факультета Мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отмечает, что для Минска ШОС — это еще и возможность преодолеть западную изоляцию. «В ШОС очень положительно откликаются на стремления и предложения со стороны России, а в данном случае именно мы активно продвигаем членство Белоруссии в организации. При этом в Минске разговоры о евразийстве до недавних пор шли достаточно неактивно, их элита видела себя европейской страной, несмотря на несоответствующий уровень развития. Однако после протестов 2020 года страна оказалась в определенной изоляции. Участие в различных международных организациях — это возможность из этой изоляции выйти», — объясняет эксперт.