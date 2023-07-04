На территории ЯНАО действует 14 пожаров

05 июля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Пожар случился в пяти районах ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров. Возгорания случились в пяти районах округа, сообщили в региональном управлении МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 14 природных пожаров на площади 58,5 Га. Очаги находятся Надымском, Шурышскарском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах», — уточнили в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что на Ямале жителям запретили находиться и заезжать в лес из-за пожароопасной обстановки. Также пожар был зафиксирован накануне в Пуровском районе.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров. Возгорания случились в пяти районах округа, сообщили в региональном управлении МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 14 природных пожаров на площади 58,5 Га. Очаги находятся Надымском, Шурышскарском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах», — уточнили в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что на Ямале жителям запретили находиться и заезжать в лес из-за пожароопасной обстановки. Также пожар был зафиксирован накануне в Пуровском районе.