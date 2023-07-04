На территории ЯНАО действует 14 пожаров

Пожар случился в пяти районах ЯНАО
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров. Возгорания случились в пяти районах округа, сообщили в региональном управлении МЧС.
«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 14 природных пожаров на площади 58,5 Га. Очаги находятся Надымском, Шурышскарском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах», — уточнили в спасательном ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Ямале жителям запретили находиться и заезжать в лес из-за пожароопасной обстановки. Также пожар был зафиксирован накануне в Пуровском районе.
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