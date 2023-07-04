04 июля 2023

На территории ЯНАО действует 14 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Пожар случился в пяти районах ЯНАО Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров. Возгорания случились в пяти районах округа, сообщили в региональном управлении МЧС.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 14 природных пожаров на площади 58,5 Га. Очаги находятся Надымском, Шурышскарском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах», — уточнили в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Ямале жителям запретили находиться и заезжать в лес из-за пожароопасной обстановки. Также пожар был зафиксирован накануне в Пуровском районе.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров. Возгорания случились в пяти районах округа, сообщили в региональном управлении МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 14 природных пожаров на площади 58,5 Га. Очаги находятся Надымском, Шурышскарском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах», — уточнили в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что на Ямале жителям запретили находиться и заезжать в лес из-за пожароопасной обстановки. Также пожар был зафиксирован накануне в Пуровском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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