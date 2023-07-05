Куйвашев устроил проверку новому гендиректору «Екатеринбург-ЭКСПО»

Новый полновесный гендиректор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет утвержден только по окончании международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом на встрече с редакторами СМИ заявил губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.
«Решение будет принято после „Иннопрома“. В том числе это [фамилия нового руководителя] зависит от того, как пройдет „Иннопром“» — сказал глава региона.
Как писало URA.RU, Игорь Данилов, управлявший главным выставочником Екатеринбурга с 2016 года, покинул должность в конце мая. Комментировать это решение Куйвашев не стал («не могу»). Данилова сменила операционный директор МВЦ Наталья Варламова. Она работает с приставкой «и. о.».
«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10-го по 13 июля. Главными гостями выставки в этом году, как ожидается, станут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко.
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