Куйвашев устроил проверку новому гендиректору «Екатеринбург-ЭКСПО»

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Вручение государственных наград в Доме Севастьянова. Екатеринбург, куйвашев евгений, вручение государственных наград
Евгений Куйвашев сначала оценит, как прошел «Иннопром», и только потом утвердит Варламовой контракт Фото:

Новый полновесный гендиректор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет утвержден только по окончании международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом на встрече с редакторами СМИ заявил губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

«Решение будет принято после „Иннопрома“. В том числе это [фамилия нового руководителя] зависит от того, как пройдет „Иннопром“» — сказал глава региона.

Как писало URA.RU, Игорь Данилов, управлявший главным выставочником Екатеринбурга с 2016 года, покинул должность в конце мая. Комментировать это решение Куйвашев не стал («не могу»). Данилова сменила операционный директор МВЦ Наталья Варламова. Она работает с приставкой «и. о.».

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10-го по 13 июля. Главными гостями выставки в этом году, как ожидается, станут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко.

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Новый полновесный гендиректор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет утвержден только по окончании международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом на встрече с редакторами СМИ заявил губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Решение будет принято после „Иннопрома“. В том числе это [фамилия нового руководителя] зависит от того, как пройдет „Иннопром“» — сказал глава региона. Как писало URA.RU, Игорь Данилов, управлявший главным выставочником Екатеринбурга с 2016 года, покинул должность в конце мая. Комментировать это решение Куйвашев не стал («не могу»). Данилова сменила операционный директор МВЦ Наталья Варламова. Она работает с приставкой «и. о.». «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10-го по 13 июля. Главными гостями выставки в этом году, как ожидается, станут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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