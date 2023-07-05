Покупателей Ozon из Екатеринбурга просят не беспокоиться за свои посылки на фоне вспышки менингита

05 июля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре просят горожан не паниковать и не боятся получать посылки с Ozon Фото: Анна Майорова © URA.RU После новости о вспышке менингита в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге горожане опасаются получать доставки, боясь заразиться. Но менингит не может передаваться через посылки, потому что бактерии на поверхности долго не живут. Так стремится успокоить горожан свердловский Роспотребнадзор. «Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время», — говорят специалисты ведомства. Но ведомство подчеркивает, что защититься от воспаления мозговой оболочки головного и спинного мозга можно лишь с помощью вакцинации. Ранее стало известно, что, в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудники Роспотребнадзора уже установили тех, кто заболел, и контактные лица, а также вакцинировали более 60 сотрудников.

После новости о вспышке менингита в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге горожане опасаются получать доставки, боясь заразиться. Но менингит не может передаваться через посылки, потому что бактерии на поверхности долго не живут. Так стремится успокоить горожан свердловский Роспотребнадзор. «Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время», — говорят специалисты ведомства. Но ведомство подчеркивает, что защититься от воспаления мозговой оболочки головного и спинного мозга можно лишь с помощью вакцинации. Ранее стало известно, что, в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудники Роспотребнадзора уже установили тех, кто заболел, и контактные лица, а также вакцинировали более 60 сотрудников.