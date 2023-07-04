04 июля 2023

Мэрия Кургана нашла нового директора для своей управкомпании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание КПРФ. Курган, депутат, чиновник, руки
Нового директора представили сотрудникам департамента ЖКХ Фото:

В Кургане МУП «Прометей», за которое отвечает мэрия, возглавил Виктор Зубов. Данная информация была размещена 5 июля на сайте городской администрации.

«Сегодня директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил коллективу департамента нового директора МУП „Прометей“. На эту должность назначен Виктор Зубов», — указано на сайте.

Медведев поручил Зубову подготовить жилфонд компании к началу отопительного сезона, расширить штат персонала и не допустить роста кредиторской задолженности. Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года. По данным мэрии, он возглавлял крупные управляющие компании города. «Он опытный руководитель с большим багажом знаний, которые, я уверен, он сможет использовать в своей дальнейшей работе на новой должности», — сказал Медведев сотрудникам департамента.

Ранее сообщалось, что мэрия решила вести работу «Прометея» в ручном режиме. Из-за того, что у некоторых управкомпаний 1 июня закончились лицензии, компании мэрии передали во временное управление дома, жильцы которых не нашли новые УК. В начале года после рекомендаций областных властей была уволена предыдущий директор компании Галина Вихарева. Ее уволили из-за неудовлетворительной работы и постоянных срывах при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов.

Виктор Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года
Виктор Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года
Фото:

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В Кургане МУП «Прометей», за которое отвечает мэрия, возглавил Виктор Зубов. Данная информация была размещена 5 июля на сайте городской администрации. «Сегодня директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил коллективу департамента нового директора МУП „Прометей“. На эту должность назначен Виктор Зубов», — указано на сайте. Медведев поручил Зубову подготовить жилфонд компании к началу отопительного сезона, расширить штат персонала и не допустить роста кредиторской задолженности. Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года. По данным мэрии, он возглавлял крупные управляющие компании города. «Он опытный руководитель с большим багажом знаний, которые, я уверен, он сможет использовать в своей дальнейшей работе на новой должности», — сказал Медведев сотрудникам департамента. Ранее сообщалось, что мэрия решила вести работу «Прометея» в ручном режиме. Из-за того, что у некоторых управкомпаний 1 июня закончились лицензии, компании мэрии передали во временное управление дома, жильцы которых не нашли новые УК. В начале года после рекомендаций областных властей была уволена предыдущий директор компании Галина Вихарева. Ее уволили из-за неудовлетворительной работы и постоянных срывах при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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