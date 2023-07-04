Мэрия Кургана нашла нового директора для своей управкомпании. Фото

05 июля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Нового директора представили сотрудникам департамента ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане МУП «Прометей», за которое отвечает мэрия, возглавил Виктор Зубов. Данная информация была размещена 5 июля на сайте городской администрации. «Сегодня директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил коллективу департамента нового директора МУП „Прометей“. На эту должность назначен Виктор Зубов», — указано на сайте. Медведев поручил Зубову подготовить жилфонд компании к началу отопительного сезона, расширить штат персонала и не допустить роста кредиторской задолженности. Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года. По данным мэрии, он возглавлял крупные управляющие компании города. «Он опытный руководитель с большим багажом знаний, которые, я уверен, он сможет использовать в своей дальнейшей работе на новой должности», — сказал Медведев сотрудникам департамента. Ранее сообщалось, что мэрия решила вести работу «Прометея» в ручном режиме. Из-за того, что у некоторых управкомпаний 1 июня закончились лицензии, компании мэрии передали во временное управление дома, жильцы которых не нашли новые УК. В начале года после рекомендаций областных властей была уволена предыдущий директор компании Галина Вихарева. Ее уволили из-за неудовлетворительной работы и постоянных срывах при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов. Виктор Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года Фото: сайт администрации Кургана

В Кургане МУП «Прометей», за которое отвечает мэрия, возглавил Виктор Зубов. Данная информация была размещена 5 июля на сайте городской администрации. «Сегодня директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил коллективу департамента нового директора МУП „Прометей“. На эту должность назначен Виктор Зубов», — указано на сайте. Медведев поручил Зубову подготовить жилфонд компании к началу отопительного сезона, расширить штат персонала и не допустить роста кредиторской задолженности. Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года. По данным мэрии, он возглавлял крупные управляющие компании города. «Он опытный руководитель с большим багажом знаний, которые, я уверен, он сможет использовать в своей дальнейшей работе на новой должности», — сказал Медведев сотрудникам департамента. Ранее сообщалось, что мэрия решила вести работу «Прометея» в ручном режиме. Из-за того, что у некоторых управкомпаний 1 июня закончились лицензии, компании мэрии передали во временное управление дома, жильцы которых не нашли новые УК. В начале года после рекомендаций областных властей была уволена предыдущий директор компании Галина Вихарева. Ее уволили из-за неудовлетворительной работы и постоянных срывах при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов.