18 апреля 2023

Мэрия Кургана заморозила работу своей управкомпании

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские власти не видят перспектив в работе МУП «Спектр»
Городские власти не видят перспектив в работе МУП «Спектр» Фото:

Курганские власти приостановили работу управляющей компания «Спектр», которое является подведомственной мэрии. Об этом 19 апреля на заседании комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев, передает корреспондент URA.RU.

«Работа муниципального унитарного предприятия „Спектр“ приостановлена. Перспектива дальнейшей деятельности компании не рассматривается. Основные силы и внимание мы направим на МУП „Прометей“», — заявил Медведев во время заседания. Работу «Прометея» мэрия ведет в ручном режиме. Медведев уточнил, что для разблокировки счетов и погашения долгов в 34 млн рублей управкомпании выделят субсидию из бюджета. С ресурсоснабжающими организациями заключены соглашения. Решить эти вопросы городские власти планируют к июню.

Ранее URA.RU сообщало, что управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. А в начале года уволили ее директора Галину Вихареву. Причины — неудовлетворительная работа руководителя и постоянные срывы при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов.

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Курганские власти приостановили работу управляющей компания «Спектр», которое является подведомственной мэрии. Об этом 19 апреля на заседании комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев, передает корреспондент URA.RU. «Работа муниципального унитарного предприятия „Спектр“ приостановлена. Перспектива дальнейшей деятельности компании не рассматривается. Основные силы и внимание мы направим на МУП „Прометей“», — заявил Медведев во время заседания. Работу «Прометея» мэрия ведет в ручном режиме. Медведев уточнил, что для разблокировки счетов и погашения долгов в 34 млн рублей управкомпании выделят субсидию из бюджета. С ресурсоснабжающими организациями заключены соглашения. Решить эти вопросы городские власти планируют к июню. Ранее URA.RU сообщало, что управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. А в начале года уволили ее директора Галину Вихареву. Причины — неудовлетворительная работа руководителя и постоянные срывы при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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