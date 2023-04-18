Мэрия Кургана заморозила работу своей управкомпании

19 апреля 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Городские власти не видят перспектив в работе МУП «Спектр» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти приостановили работу управляющей компания «Спектр», которое является подведомственной мэрии. Об этом 19 апреля на заседании комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев, передает корреспондент URA.RU. «Работа муниципального унитарного предприятия „Спектр“ приостановлена. Перспектива дальнейшей деятельности компании не рассматривается. Основные силы и внимание мы направим на МУП „Прометей“», — заявил Медведев во время заседания. Работу «Прометея» мэрия ведет в ручном режиме. Медведев уточнил, что для разблокировки счетов и погашения долгов в 34 млн рублей управкомпании выделят субсидию из бюджета. С ресурсоснабжающими организациями заключены соглашения. Решить эти вопросы городские власти планируют к июню. Ранее URA.RU сообщало, что управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. А в начале года уволили ее директора Галину Вихареву. Причины — неудовлетворительная работа руководителя и постоянные срывы при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов.

Курганские власти приостановили работу управляющей компания «Спектр», которое является подведомственной мэрии. Об этом 19 апреля на заседании комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев, передает корреспондент URA.RU. «Работа муниципального унитарного предприятия „Спектр“ приостановлена. Перспектива дальнейшей деятельности компании не рассматривается. Основные силы и внимание мы направим на МУП „Прометей“», — заявил Медведев во время заседания. Работу «Прометея» мэрия ведет в ручном режиме. Медведев уточнил, что для разблокировки счетов и погашения долгов в 34 млн рублей управкомпании выделят субсидию из бюджета. С ресурсоснабжающими организациями заключены соглашения. Решить эти вопросы городские власти планируют к июню. Ранее URA.RU сообщало, что управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. А в начале года уволили ее директора Галину Вихареву. Причины — неудовлетворительная работа руководителя и постоянные срывы при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов.