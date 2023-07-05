Сотрудницы «Сима-ленда» во второй раз отправились в Луганск, чтобы поддержать бойцов СВО. Видео

05 июля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Солдаты поделились с девушками своим рассказами об СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудницы компании «Сима-ленд» побывали на передовой во второй раз. Первая их поездка была в мае, не так давно девушки вновь посетили Донбасс и вернулись в Екатеринбург. Участницы поделились с URA.RU рассказами о том, как проведали бойцов в Луганске. «В этой поездке я столкнулась с реальной жизнью, которую я не видела и не знала. Я увидела свой народ, который я тоже, оказывается, не знала. Я поняла, что люблю его, просто потому что это мой народ», — заявила директор департамента «Разработок» в «Сима-ленде» Ирина Пахарь. По словам другой участницы поездки, посетив Донбасс, она поняла, что может оказывать поддержку бойцам, не используя автомат. «Я не могу воевать, потому что я баба. Но я могу приехать и варить борщи, танцевать, дарить эмоции. И, посетив Донбасс, я поняла, что бойцам это надо», — поделилась сотрудница компании. Приехав на передовую, девушки устроили концерт в окружении военной техники. Они пели патриотические песни, чтобы поддержать дух солдат, танцевали с бойцами и слушали рассказы военных о том, каково это — находиться на фронте. Также девушки испытали на себе солдатский быт — сон на полу и скамейках и обед по расписанию. Ранее представительницы компании «Сима-ленд» уже посещали солдат на передовой. Девушки дали концерт, а в конце выступления вместе с бойцами прочитали молитву «Отче наш». С представительницами прекрасного пола в ЛНР отправился и российский гроссмейстер Сергей Карякин, который на месте он не только пообщался с бойцами, но и сыграл с ними несколько шахматных партий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудницы компании «Сима-ленд» побывали на передовой во второй раз. Первая их поездка была в мае, не так давно девушки вновь посетили Донбасс и вернулись в Екатеринбург. Участницы поделились с URA.RU рассказами о том, как проведали бойцов в Луганске. «В этой поездке я столкнулась с реальной жизнью, которую я не видела и не знала. Я увидела свой народ, который я тоже, оказывается, не знала. Я поняла, что люблю его, просто потому что это мой народ», — заявила директор департамента «Разработок» в «Сима-ленде» Ирина Пахарь. По словам другой участницы поездки, посетив Донбасс, она поняла, что может оказывать поддержку бойцам, не используя автомат. «Я не могу воевать, потому что я баба. Но я могу приехать и варить борщи, танцевать, дарить эмоции. И, посетив Донбасс, я поняла, что бойцам это надо», — поделилась сотрудница компании. Приехав на передовую, девушки устроили концерт в окружении военной техники. Они пели патриотические песни, чтобы поддержать дух солдат, танцевали с бойцами и слушали рассказы военных о том, каково это — находиться на фронте. Также девушки испытали на себе солдатский быт — сон на полу и скамейках и обед по расписанию. Ранее представительницы компании «Сима-ленд» уже посещали солдат на передовой. Девушки дали концерт, а в конце выступления вместе с бойцами прочитали молитву «Отче наш». С представительницами прекрасного пола в ЛНР отправился и российский гроссмейстер Сергей Карякин, который на месте он не только пообщался с бойцами, но и сыграл с ними несколько шахматных партий.