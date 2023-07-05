Сотрудницы компании «Сима-ленд» побывали на передовой во второй раз. Первая их поездка была в мае, не так давно девушки вновь посетили Донбасс и вернулись в Екатеринбург. Участницы поделились с URA.RU рассказами о том, как проведали бойцов в Луганске.
«В этой поездке я столкнулась с реальной жизнью, которую я не видела и не знала. Я увидела свой народ, который я тоже, оказывается, не знала. Я поняла, что люблю его, просто потому что это мой народ», — заявила директор департамента «Разработок» в «Сима-ленде» Ирина Пахарь.
По словам другой участницы поездки, посетив Донбасс, она поняла, что может оказывать поддержку бойцам, не используя автомат. «Я не могу воевать, потому что я баба. Но я могу приехать и варить борщи, танцевать, дарить эмоции. И, посетив Донбасс, я поняла, что бойцам это надо», — поделилась сотрудница компании.
Приехав на передовую, девушки устроили концерт в окружении военной техники. Они пели патриотические песни, чтобы поддержать дух солдат, танцевали с бойцами и слушали рассказы военных о том, каково это — находиться на фронте. Также девушки испытали на себе солдатский быт — сон на полу и скамейках и обед по расписанию.
Ранее представительницы компании «Сима-ленд» уже посещали солдат на передовой. Девушки дали концерт, а в конце выступления вместе с бойцами прочитали молитву «Отче наш». С представительницами прекрасного пола в ЛНР отправился и российский гроссмейстер Сергей Карякин, который на месте он не только пообщался с бойцами, но и сыграл с ними несколько шахматных партий.
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