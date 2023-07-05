Екатеринбургский депутат попал под уголовное дело

Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин стал фигурантом уголовного дела

05 июля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Сам Виталий Чачин информацию об уголовном деле пока не подтверждает Фото: Московец Илья © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. При этом сам Чачин информацию опровергает. «Связано с его бизнесом», — сказал собеседник, не погружаясь в детали. Чачин является соучредителем ООО «ВКГ» (основной вид деятельности — «предоставление займов и прочих видов кредита») и руководит строительной компанией ООО «СБ», которая выступает подрядчиком властей и крупных предприятий в разных регионах РФ, включая Свердловскую область. А до августа он также был в учредителях компании ООО «Стройреставратор». «Если бы было какое-то дело, меня, наверное, уведомили бы. Никаких сообщений я не получал», — сказал корреспонденту Чачин. В феврале URA.RU писало о проверке, которую в отношении Чачина проводил Следственный комитет, ему грозила статья 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом стало заявление барда Александра Новикова, худрука Театра эстрады. Ему не понравилось, как одна из бывших фирм Чачина отремонтировала здание возглавляемой Новиковым детской общественной организации «Большой полет». Но конфликт тогда был оперативно урегулирован. Источник агентства утверждает, что якобы существующее новое дело никак с этой историей не связано. Другой собеседник уточнил, что речь идет «о каких-то старых бесфигурантных [уголовных] делах», где Чачин якобы мог проходить свидетелем. Весной Чачин был поддержан губернатором Евгением Куйвашевым на праймериз «Единой России» в округе №12 и победил. Но мэрия видеть Чачина в новом созыве гордумы не хочет, поскольку его связывают с миллиардером Виталием Кочетковым (сотовый оператор «Мотив»). Считается, что именно Кочетков рекомендовал Куйвашеву выдвинуть Чачина от «Единой России» на довыборах в гордуму в 2020 году. Фракцию Кочеткова мэр Алексей Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет существенно сократить. Бизнесмен решил этот план оспорить: по целому ряду округов против лояльных Орлову победителей праймериз ЕР он поведет своих кандидатов — самовыдвиженцами или от «Яблока». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. При этом сам Чачин информацию опровергает. «Связано с его бизнесом», — сказал собеседник, не погружаясь в детали. Чачин является соучредителем ООО «ВКГ» (основной вид деятельности — «предоставление займов и прочих видов кредита») и руководит строительной компанией ООО «СБ», которая выступает подрядчиком властей и крупных предприятий в разных регионах РФ, включая Свердловскую область. А до августа он также был в учредителях компании ООО «Стройреставратор». «Если бы было какое-то дело, меня, наверное, уведомили бы. Никаких сообщений я не получал», — сказал корреспонденту Чачин. В феврале URA.RU писало о проверке, которую в отношении Чачина проводил Следственный комитет, ему грозила статья 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом стало заявление барда Александра Новикова, худрука Театра эстрады. Ему не понравилось, как одна из бывших фирм Чачина отремонтировала здание возглавляемой Новиковым детской общественной организации «Большой полет». Но конфликт тогда был оперативно урегулирован. Источник агентства утверждает, что якобы существующее новое дело никак с этой историей не связано. Другой собеседник уточнил, что речь идет «о каких-то старых бесфигурантных [уголовных] делах», где Чачин якобы мог проходить свидетелем. Весной Чачин был поддержан губернатором Евгением Куйвашевым на праймериз «Единой России» в округе №12 и победил. Но мэрия видеть Чачина в новом созыве гордумы не хочет, поскольку его связывают с миллиардером Виталием Кочетковым (сотовый оператор «Мотив»). Считается, что именно Кочетков рекомендовал Куйвашеву выдвинуть Чачина от «Единой России» на довыборах в гордуму в 2020 году. Фракцию Кочеткова мэр Алексей Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет существенно сократить. Бизнесмен решил этот план оспорить: по целому ряду округов против лояльных Орлову победителей праймериз ЕР он поведет своих кандидатов — самовыдвиженцами или от «Яблока».