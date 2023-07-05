Взбунтовавшаяся команда филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге обратилась к Минкульту РФ

05 июля 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Команда филиала Пушкинского музея активно реализовывала различные культурные проекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда, которая 5 июля объявила о своем уходе из уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ) в Екатеринбурге, заявила, что готова продолжить работу с Пушкинским музеем, если новое руководство будет считаться с их интересами. Об этом они заявили в открытом письме, которое направили в Министерство культуры РФ. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В текущих обстоятельствах творческий коллектив филиала не видит возможности продолжать художественную, просветительскую, научную деятельность в прежнем формате. Руководители творческих отделов УФ ГМИИ им. А.С. Пушкина складывают свои полномочия вместе с заведующим филиалом», — сказано в документе. При этом команда подчеркивает, что сотрудники завершат все текущие проекты и возможно продолжат сотрудничество с музеем, если «под руководством нового заведующего стратегия творческой деятельности будет отражать их ценности». Команда ушедшей Кристины Горлановой считает, что ее вклад в развитие ГЦСИ огромен. Благодаря заведующей был реализован проект «Лаборатория молодого художника 2.0», паблик-арт программа «ЧО». Также команда Горлановой собирала архив художественной жизни региона и вела научную работу. «Для нас всегда были важны высокое профессиональное качество и актуальность художественных и просветительских программ, поддержка и развитие творческого и зрительского сообществ, сложившихся вокруг музея», — заявляют уволившиеся сотрудники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Минкультуры РФ. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее стало известно, что заведующая уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Кристина Горланова покидает свой пост. Вместе с ней заявление об увольнении написала вся команда. В своем официальном заявлении команда уточняет, что не согласна с политикой московского Пушкинского музея, но иного выхода кроме увольнения люди не видят. Кто займет место Горлановой, пока неизвестно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Команда, которая 5 июля объявила о своем уходе из уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ) в Екатеринбурге, заявила, что готова продолжить работу с Пушкинским музеем, если новое руководство будет считаться с их интересами. Об этом они заявили в открытом письме, которое направили в Министерство культуры РФ. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В текущих обстоятельствах творческий коллектив филиала не видит возможности продолжать художественную, просветительскую, научную деятельность в прежнем формате. Руководители творческих отделов УФ ГМИИ им. А.С. Пушкина складывают свои полномочия вместе с заведующим филиалом», — сказано в документе. При этом команда подчеркивает, что сотрудники завершат все текущие проекты и возможно продолжат сотрудничество с музеем, если «под руководством нового заведующего стратегия творческой деятельности будет отражать их ценности». Команда ушедшей Кристины Горлановой считает, что ее вклад в развитие ГЦСИ огромен. Благодаря заведующей был реализован проект «Лаборатория молодого художника 2.0», паблик-арт программа «ЧО». Также команда Горлановой собирала архив художественной жизни региона и вела научную работу. «Для нас всегда были важны высокое профессиональное качество и актуальность художественных и просветительских программ, поддержка и развитие творческого и зрительского сообществ, сложившихся вокруг музея», — заявляют уволившиеся сотрудники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Минкультуры РФ. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее стало известно, что заведующая уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Кристина Горланова покидает свой пост. Вместе с ней заявление об увольнении написала вся команда. В своем официальном заявлении команда уточняет, что не согласна с политикой московского Пушкинского музея, но иного выхода кроме увольнения люди не видят. Кто займет место Горлановой, пока неизвестно.