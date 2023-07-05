Куйвашев снимает с выборов в Екатеринбурге депутата из-за уголовного дела

05 июля 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Губернатор лично утверждал депутата фаворитом на 12-й округ (Ленинский район) Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина сняться с выборов. Причина — уголовное дело, сообщил URA.RU источник, близкий к мэрии. «Если согласится, его [в дальнейшем] не бросят», — передал настроение главы региона собеседник. По его словам, соответствующее заявление Чачин якобы уже написал. Но в областном исполкоме «Единой России» корреспонденту заявили, что никаких бумаг от Чачина пока не приходило. Сам Чачин информацию об уголовном деле и, соответственно, разговоре с Куйвашевым на эту тему категорически опровергает. Но при этом он предложил дождаться завтрашнего дня — у «Единой России» будет конференция, где объявят окончательный список кандидатов от партии на сентябрьских выборах. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Весной глава региона лично поддержал Чачина на праймериз ЕР в округе №12, и тот победил (второе место у директора элитной гимназии №5 Галины Паньковой). А после этого губернатор, по слухам, поручил Чачину (у него строительный бизнес) восстановить сгоревшую колонию в Сосьве. Новость по теме Екатеринбургский депутат попал под уголовное дело С чем может быть связано уголовное дело в отношении депутата, неясно. Один из источников утверждает, что силовики могли поднять одно из старых бесфигурантных дел, где Чачин мог проходить свидетелем. Мэрия, в отличие от Куйвашева, видеть Чачина в новом созыве гордумы не хочет, поскольку его связывают с миллиардером Виталием Кочетковым (сотовый оператор «Мотив»). Считается, что именно Кочетков рекомендовал Куйвашеву выдвинуть Чачина от «Единой России» на довыборах в гордуму в 2020 году. Фракцию Кочеткова мэр Алексей Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет существенно сократить. Бизнесмен решил этот план оспорить: по целому ряду округов против лояльных Орлову победителей праймериз ЕР он поведет своих кандидатов — самовыдвиженцами или от «Яблока». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина сняться с выборов. Причина — уголовное дело, сообщил URA.RU источник, близкий к мэрии. «Если согласится, его [в дальнейшем] не бросят», — передал настроение главы региона собеседник. По его словам, соответствующее заявление Чачин якобы уже написал. Но в областном исполкоме «Единой России» корреспонденту заявили, что никаких бумаг от Чачина пока не приходило. Сам Чачин информацию об уголовном деле и, соответственно, разговоре с Куйвашевым на эту тему категорически опровергает. Но при этом он предложил дождаться завтрашнего дня — у «Единой России» будет конференция, где объявят окончательный список кандидатов от партии на сентябрьских выборах. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Весной глава региона лично поддержал Чачина на праймериз ЕР в округе №12, и тот победил (второе место у директора элитной гимназии №5 Галины Паньковой). А после этого губернатор, по слухам, поручил Чачину (у него строительный бизнес) восстановить сгоревшую колонию в Сосьве. С чем может быть связано уголовное дело в отношении депутата, неясно. Один из источников утверждает, что силовики могли поднять одно из старых бесфигурантных дел, где Чачин мог проходить свидетелем. Мэрия, в отличие от Куйвашева, видеть Чачина в новом созыве гордумы не хочет, поскольку его связывают с миллиардером Виталием Кочетковым (сотовый оператор «Мотив»). Считается, что именно Кочетков рекомендовал Куйвашеву выдвинуть Чачина от «Единой России» на довыборах в гордуму в 2020 году. Фракцию Кочеткова мэр Алексей Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет существенно сократить. Бизнесмен решил этот план оспорить: по целому ряду округов против лояльных Орлову победителей праймериз ЕР он поведет своих кандидатов — самовыдвиженцами или от «Яблока».