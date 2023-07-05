В Чечне возбудили уголовное дело по нападению на Немова и Милашину

06 июля 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

После нападения на журналистку и адвоката возбудили уголовное дело по двум статьям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне По результатам проверки о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину возбуждено уголовное дело. Об этом доложил руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков. «[Волков] доложил Председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на [Немова] и [Милашину] возбуждено уголовное дело», — передал telegram-канал «Следком». Сообщается, что речь идет о статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также «умышленное причинение легкого вреда здоровью». 4 июля в Грозном неизвестные избили Милашину и Немова. Адвокат и журналист прибыли в город, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского, передает РТ.

По результатам проверки о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину возбуждено уголовное дело. Об этом доложил руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков. «[Волков] доложил Председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на [Немова] и [Милашину] возбуждено уголовное дело», — передал telegram-канал «Следком». Сообщается, что речь идет о статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также «умышленное причинение легкого вреда здоровью». 4 июля в Грозном неизвестные избили Милашину и Немова. Адвокат и журналист прибыли в город, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского, передает РТ.