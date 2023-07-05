05 июля 2023

В Чечне возбудили уголовное дело по нападению на Немова и Милашину

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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
После нападения на журналистку и адвоката возбудили уголовное дело по двум статьям Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

По результатам проверки о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину возбуждено уголовное дело. Об этом доложил руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков.

«[Волков] доложил Председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на [Немова] и [Милашину] возбуждено уголовное дело», — передал telegram-канал «Следком». Сообщается, что речь идет о статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

4 июля в Грозном неизвестные избили Милашину и Немова. Адвокат и журналист прибыли в город, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского, передает РТ.

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По результатам проверки о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину возбуждено уголовное дело. Об этом доложил руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков. «[Волков] доложил Председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на [Немова] и [Милашину] возбуждено уголовное дело», — передал telegram-канал «Следком». Сообщается, что речь идет о статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также «умышленное причинение легкого вреда здоровью». 4 июля в Грозном неизвестные избили Милашину и Немова. Адвокат и журналист прибыли в город, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского, передает РТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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