Глава МИД Молдавии Попеску заявил, что у него «есть вопросы» к российским дипломатам

06 июля 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

В Молдавии предложили сократить количество российских дипломатов с 30 до шести человек Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К количеству российских дипломатов «есть вопросы» у представителя МИД республики Молдавия, так как они не помогают в решении проблем с взаимодействием с Россией. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. «В случае РФ мы видим враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии, поэтому у всех — и у меня тоже — есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающимися другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией», — цитируют слова Попеску телеканал Vocea Basarabiei . В ходе эфира уточняется, что в республике предложили сократить количество российских дипломатов с 30 до шести человек — именно столько представителей Молдавии трудятся в посольстве в Москве. Попеску добавил, что если Россия продолжит «недружественную политику в отношении Молдавии», то республика даст ответ, подразумевая высылку дипломатов. Ранее стало известно, что правоохранители Молдавии готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в страну. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду.

К количеству российских дипломатов «есть вопросы» у представителя МИД республики Молдавия, так как они не помогают в решении проблем с взаимодействием с Россией. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. «В случае РФ мы видим враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии, поэтому у всех — и у меня тоже — есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающимися другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией», — цитируют слова Попеску телеканал Vocea Basarabiei. В ходе эфира уточняется, что в республике предложили сократить количество российских дипломатов с 30 до шести человек — именно столько представителей Молдавии трудятся в посольстве в Москве. Попеску добавил, что если Россия продолжит «недружественную политику в отношении Молдавии», то республика даст ответ, подразумевая высылку дипломатов. Ранее стало известно, что правоохранители Молдавии готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в страну. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду.