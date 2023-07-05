05 июля 2023

Глава МИД Молдавии Попеску заявил, что у него «есть вопросы» к российским дипломатам

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В Молдавии предложили сократить количество российских дипломатов с 30 до шести человек Фото:
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К количеству российских дипломатов «есть вопросы» у представителя МИД республики Молдавия, так как они не помогают в решении проблем с взаимодействием с Россией. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

«В случае РФ мы видим враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии, поэтому у всех — и у меня тоже — есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающимися другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией», — цитируют слова Попеску телеканал Vocea Basarabiei.

В ходе эфира уточняется, что в республике предложили сократить количество российских дипломатов с 30 до шести человек — именно столько представителей Молдавии трудятся в посольстве в Москве. Попеску добавил, что если Россия продолжит «недружественную политику в отношении Молдавии», то республика даст ответ, подразумевая высылку дипломатов.

Ранее стало известно, что правоохранители Молдавии готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в страну. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду.

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К количеству российских дипломатов «есть вопросы» у представителя МИД республики Молдавия, так как они не помогают в решении проблем с взаимодействием с Россией. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. «В случае РФ мы видим враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику по отношению к Молдавии, поэтому у всех — и у меня тоже — есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающимися другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией», — цитируют слова Попеску телеканал Vocea Basarabiei. В ходе эфира уточняется, что в республике предложили сократить количество российских дипломатов с 30 до шести человек — именно столько представителей Молдавии трудятся в посольстве в Москве. Попеску добавил, что если Россия продолжит «недружественную политику в отношении Молдавии», то республика даст ответ, подразумевая высылку дипломатов. Ранее стало известно, что правоохранители Молдавии готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в страну. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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