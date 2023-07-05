05 июля 2023

В Белом доме поставили условия Киеву для принятия Украины в альянс

Белый дом: Киев должен отвечать стандартам НАТО, чтобы стать членом альянса
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина должна провести реформы для соответствия стандартам НАТО Фото:

Для принятия в НАТО Украина должна провести реформы, чтобы отвечать тем же стандартам альянса, что и другие страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент [США Джо Байден] говорил, что Украина должна провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам альянса, что и другие страны, прежде чем она сможет присоединиться к НАТО. По его мнению, Украина может добиться этого», — заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Ранее Карин Жан-Пьер рассказала, что США не будут помогать Украине в продвижении к членству в блоке НАТО. По словам пресс-секретаря, решения принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил, что Украину нужно принимать в Североатлантический альянс по частям. По его мнению, в первую очередь следует принять те территории, которые поддерживают киевский режим.

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Для принятия в НАТО Украина должна провести реформы, чтобы отвечать тем же стандартам альянса, что и другие страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент [США Джо Байден] говорил, что Украина должна провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам альянса, что и другие страны, прежде чем она сможет присоединиться к НАТО. По его мнению, Украина может добиться этого», — заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Ранее Карин Жан-Пьер рассказала, что США не будут помогать Украине в продвижении к членству в блоке НАТО. По словам пресс-секретаря, решения принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил, что Украину нужно принимать в Североатлантический альянс по частям. По его мнению, в первую очередь следует принять те территории, которые поддерживают киевский режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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