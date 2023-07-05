В Германии предложили принимать Украину в НАТО по частям

05 июля 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

В Германии захотели частично принять Украину в НАТО, передает Die Zeit Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украину следует принимать в Североатлантический альянс по частям. С таким мнением выступил председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. По его мнению, сначала нужно принимать те территории, которые поддерживают киевский режим. «Я бы не ставил условием для приема идеальный мир [на территории страны]. К примеру, следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО», — подчеркнул Михаэль Рот. Его слова приводит немецкая газета Die Zeit. Он подчеркнул, что в таком случае для части Украина действовала бы статья НАТО о коллективной обороне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что в рамках альянса создан новый Совет «НАТО-Украина». Его первое заседание пройдет в Вильнюсе 12 июля. До этого украинский президент Владимир Зеленский требовал от альянса гарантий о дальнейшем вступлении. В НАТО пообещали, что на предстоящем саммите их отношения с Украиной выйдут на новый уровень, передает «Национальная служба новостей».

Украину следует принимать в Североатлантический альянс по частям. С таким мнением выступил председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. По его мнению, сначала нужно принимать те территории, которые поддерживают киевский режим. «Я бы не ставил условием для приема идеальный мир [на территории страны]. К примеру, следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО», — подчеркнул Михаэль Рот. Его слова приводит немецкая газета Die Zeit. Он подчеркнул, что в таком случае для части Украина действовала бы статья НАТО о коллективной обороне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что в рамках альянса создан новый Совет «НАТО-Украина». Его первое заседание пройдет в Вильнюсе 12 июля. До этого украинский президент Владимир Зеленский требовал от альянса гарантий о дальнейшем вступлении. В НАТО пообещали, что на предстоящем саммите их отношения с Украиной выйдут на новый уровень, передает «Национальная служба новостей».