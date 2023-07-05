05 июля 2023
04 июля 2023

Курганский губернатор призвал рожать не за деньги, а ради национального духа

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков отметил, что люди «не плодятся за деньги» Фото:

Стимулирование демографического роста — это не про финансовые инструменты, а про «национальный дух». Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, люди «не плодятся за деньги».

«Стимулирование демографического роста — это не про финансы, а про национальный дух. Финансовые инструменты имеют свою ценность, но наделение их способностью влиять на вопросы рождаемости лишено оснований. Это отголосок мантры в стиле „бабло побеждает зло“. Люди не плодятся за деньги», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков решил бороться с низкой рождаемостью, ограничив аборты. Как сообщили источники, близкие к региональным властям, губернатор поставил медикам задачу отговорить от абортов 80% женщин.

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Стимулирование демографического роста — это не про финансовые инструменты, а про «национальный дух». Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, люди «не плодятся за деньги». «Стимулирование демографического роста — это не про финансы, а про национальный дух. Финансовые инструменты имеют свою ценность, но наделение их способностью влиять на вопросы рождаемости лишено оснований. Это отголосок мантры в стиле „бабло побеждает зло“. Люди не плодятся за деньги», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков решил бороться с низкой рождаемостью, ограничив аборты. Как сообщили источники, близкие к региональным властям, губернатор поставил медикам задачу отговорить от абортов 80% женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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