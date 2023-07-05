Курганский губернатор призвал рожать не за деньги, а ради национального духа

06 июля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков отметил, что люди «не плодятся за деньги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стимулирование демографического роста — это не про финансовые инструменты, а про «национальный дух». Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, люди «не плодятся за деньги». «Стимулирование демографического роста — это не про финансы, а про национальный дух. Финансовые инструменты имеют свою ценность, но наделение их способностью влиять на вопросы рождаемости лишено оснований. Это отголосок мантры в стиле „бабло побеждает зло“. Люди не плодятся за деньги», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков решил бороться с низкой рождаемостью, ограничив аборты. Как сообщили источники, близкие к региональным властям, губернатор поставил медикам задачу отговорить от абортов 80% женщин.

Стимулирование демографического роста — это не про финансовые инструменты, а про «национальный дух». Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, люди «не плодятся за деньги». «Стимулирование демографического роста — это не про финансы, а про национальный дух. Финансовые инструменты имеют свою ценность, но наделение их способностью влиять на вопросы рождаемости лишено оснований. Это отголосок мантры в стиле „бабло побеждает зло“. Люди не плодятся за деньги», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков решил бороться с низкой рождаемостью, ограничив аборты. Как сообщили источники, близкие к региональным властям, губернатор поставил медикам задачу отговорить от абортов 80% женщин.