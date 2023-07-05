Буданов раскрыл, чего ждать Украине от саммита НАТО в июле

Буданов: ожидания Киева не будут удовлетворены на саммите НАТО

06 июля 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Саммит стран НАТО разочарует ожидания украинцев, считает Кирилл Буданов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Ближайший июльский саммит стран НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинцев. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого», — передает слова Кирилла Буданова The Times. Украина рассчитывала, что ближайший саммит стран НАТО приблизит к успеху шансы страны на вступление в альянс. Однако Буданов уверен, что в июле в Вильнюсе такое решение не будет принято. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский на данный момент не решил поедет он на саммит или нет, это будет зависеть от ситуации на фронте спецоперации. Также агентство передавало слова экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, что на саммите НАТО будут затронуты только темы военной помощи, а гарантий на вступления в альянс Украина не получит.

Ближайший июльский саммит стран НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинцев. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого», — передает слова Кирилла Буданова The Times. Украина рассчитывала, что ближайший саммит стран НАТО приблизит к успеху шансы страны на вступление в альянс. Однако Буданов уверен, что в июле в Вильнюсе такое решение не будет принято. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский на данный момент не решил поедет он на саммит или нет, это будет зависеть от ситуации на фронте спецоперации. Также агентство передавало слова экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, что на саммите НАТО будут затронуты только темы военной помощи, а гарантий на вступления в альянс Украина не получит.