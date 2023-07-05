05 июля 2023

В ОБСЕ призвали наказать виновных за нападение на Милашину и Немова

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БДИПЧ присоединилось к призыву привлечь виновных к ответственности Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) осудило нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Организация призвала наказать виновных.

«БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Милашину и Немова, которые защищали права других людей. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем к защите их важной работы», — заявили в бюро, сообщение опубликовано в официальном twitter-аккаунте.

4 июля в Грозном Милашину и Немова избили неизвестные. Адвокат и журналист приехали в город, чтобы попасть на оглашение приговора по делу о нападении на полицейского Зареме Мусаевой. Ранее в Чечне возбудили уголовное дело по нападению, передает РТ.

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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) осудило нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Организация призвала наказать виновных. «БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Милашину и Немова, которые защищали права других людей. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем к защите их важной работы», — заявили в бюро, сообщение опубликовано в официальном twitter-аккаунте. 4 июля в Грозном Милашину и Немова избили неизвестные. Адвокат и журналист приехали в город, чтобы попасть на оглашение приговора по делу о нападении на полицейского Зареме Мусаевой. Ранее в Чечне возбудили уголовное дело по нападению, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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