В ОБСЕ призвали наказать виновных за нападение на Милашину и Немова

06 июля 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

БДИПЧ присоединилось к призыву привлечь виновных к ответственности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) осудило нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Организация призвала наказать виновных. «БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Милашину и Немова, которые защищали права других людей. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем к защите их важной работы», — заявили в бюро, сообщение опубликовано в официальном twitter-аккаунте. 4 июля в Грозном Милашину и Немова избили неизвестные. Адвокат и журналист приехали в город, чтобы попасть на оглашение приговора по делу о нападении на полицейского Зареме Мусаевой. Ранее в Чечне возбудили уголовное дело по нападению, передает РТ.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) осудило нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Организация призвала наказать виновных. «БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Милашину и Немова, которые защищали права других людей. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем к защите их важной работы», — заявили в бюро, сообщение опубликовано в официальном twitter-аккаунте. 4 июля в Грозном Милашину и Немова избили неизвестные. Адвокат и журналист приехали в город, чтобы попасть на оглашение приговора по делу о нападении на полицейского Зареме Мусаевой. Ранее в Чечне возбудили уголовное дело по нападению, передает РТ.