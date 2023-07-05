В ЯНАО ищут дворника на зарплату 65 тысяч рублей с проживанием

Работнику нужно будет заниматься благоустройством территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинске (ЯНАО) ищут дворника на зарплату 65 тысяч рублей в месяц. Также работодатель готов предоставить жилье при переезде в город. Информация об этом размещена на сайте Работа России.

«В должностные обязанности работника в летний период будут входить уборка обслуживаемой территории: подметание участка от песка, уборка мусора вокруг зданий, сбор и вынос мусора с урн, промывка уличных урн, благоустройство, уход за зелеными насаждениями, озеленение территории, покраска бордюров и заборов, побелка стволов деревьев. За это готовы платить 65 тысяч рублей в месяц. Если понадобиться жилье, то сотрудника разместят в общежитии», — пишет работодатель.

По его словам, в зимний период придется проводить своевременную очистку от снега и льда тротуаров, дорожек, отмостки вокруг зданий, лестниц, главных входов и запасных выходов. Еще соискатель будет заниматься уборкой и очисткой территорий и контейнерных площадок, мостовых, посыпкой их песком и солью.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени искали электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Работать предстояло на месторождении в поселке Пурпе.