Зеленский уговаривал лидеров Европы начать контрнаступление раньше

06 июля 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Зеленский считал, что позднее наступление будет более затруднительным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский уговаривал европейских лидеров начать контрнаступление раньше. Кроме того, он пытался получить больше оружия для этого. «Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого», — заявил Зеленский, его слова приводит CNN. По словам украинского лидера, он хотел более раннего наступления из-за опасений, что большая часть территорий окажется заминирована при промедлении. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин рассказал о том, какое направление для наступления изберут ВСУ в будущем. По его мнению, армия Украины может попытаться ударить в направлении Новопрокоповки с выходом на Токмак.

Президент Украины Владимир Зеленский уговаривал европейских лидеров начать контрнаступление раньше. Кроме того, он пытался получить больше оружия для этого. «Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого», — заявил Зеленский, его слова приводит CNN. По словам украинского лидера, он хотел более раннего наступления из-за опасений, что большая часть территорий окажется заминирована при промедлении. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин рассказал о том, какое направление для наступления изберут ВСУ в будущем. По его мнению, армия Украины может попытаться ударить в направлении Новопрокоповки с выходом на Токмак.