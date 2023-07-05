Курганец не рассказал, где находится грибное место Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Курганской области похвастался собранными груздями и подберезовиками. Видео с большим урожаем мужчина опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Всем добрый вечер. Вот, немножко пособирали на жареху», — рассказал мужчина в видео, опубликованном в паблике «Шадринск — регион 45». Он собрал четыре полных пакета, корзину и три ведра. Сколько весит такой урожай, не уточняется.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана нашла большой гриб и не смогла его опознать. Комментаторы посчитали его несъедобным и посоветовали женщине не рисковать.