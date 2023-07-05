05 июля 2023

Курганец похвастался большим урожаем груздей и подберезовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, грибы, дикоросы, тундра, ягель
Курганец не рассказал, где находится грибное место Фото:

Житель Курганской области похвастался собранными груздями и подберезовиками. Видео с большим урожаем мужчина опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Всем добрый вечер. Вот, немножко пособирали на жареху», — рассказал мужчина в видео, опубликованном в паблике «Шадринск — регион 45». Он собрал четыре полных пакета, корзину и три ведра. Сколько весит такой урожай, не уточняется.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана нашла большой гриб и не смогла его опознать. Комментаторы посчитали его несъедобным и посоветовали женщине не рисковать.

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Житель Курганской области похвастался собранными груздями и подберезовиками. Видео с большим урожаем мужчина опубликовал в соцсети «ВКонтакте». «Всем добрый вечер. Вот, немножко пособирали на жареху», — рассказал мужчина в видео, опубликованном в паблике «Шадринск — регион 45». Он собрал четыре полных пакета, корзину и три ведра. Сколько весит такой урожай, не уточняется. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана нашла большой гриб и не смогла его опознать. Комментаторы посчитали его несъедобным и посоветовали женщине не рисковать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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