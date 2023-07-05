В Свердловской области беженцев из ДНР выселили из жилья

06 июля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Беженцев из ДНР в Свердловской области просят покинуть пункты временного размещения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Беженцев, приехавших из ДНР и ЛНР в Нижние Серги (Свердловская область), после начала спецоперации, попросили покинуть пункты временного размещения (ПВР). Об этом рассказала неформальный лидер группы беженцев Наталья Костюкова. С самого начала СВО в санатории Нижних Серег поселились около 350 беженцев. «Десятого мая к нам приехал мэр Нижних Серег Василий Еремеев и объявил, что ПВР закрывают, а мы должны выезжать. Еремеев предложил самостоятельно снять жилье, взять ипотеку или переселяться в другие города», — передает ЕАН слова Натальи Костюковой. По ее словам, беженцы также проживали в екатеринбургском ПВР в Орджоникидзевском районе, но оттуда их попросили уехать в Камышлов или Арамиль. Люди готовы выходить на митинги, чтобы обратить на себя внимание администрации. «Как мы устроимся на работу, если нас постоянно вынуждают менять место жительства. Мы готовы выходить на митинг», — добавила Костюкова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. «Я сейчас нахожусь в Москве, мне нужно сначала разобраться, только после этого смогу ответить», — сказала она. Ранее URA.RU писало, что свердловские предприятия готовы предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Работодатели ждут инженеров, врачей, учителей и квалифицированных рабочих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженцев, приехавших из ДНР и ЛНР в Нижние Серги (Свердловская область), после начала спецоперации, попросили покинуть пункты временного размещения (ПВР). Об этом рассказала неформальный лидер группы беженцев Наталья Костюкова. С самого начала СВО в санатории Нижних Серег поселились около 350 беженцев. «Десятого мая к нам приехал мэр Нижних Серег Василий Еремеев и объявил, что ПВР закрывают, а мы должны выезжать. Еремеев предложил самостоятельно снять жилье, взять ипотеку или переселяться в другие города», — передает ЕАН слова Натальи Костюковой. По ее словам, беженцы также проживали в екатеринбургском ПВР в Орджоникидзевском районе, но оттуда их попросили уехать в Камышлов или Арамиль. Люди готовы выходить на митинги, чтобы обратить на себя внимание администрации. «Как мы устроимся на работу, если нас постоянно вынуждают менять место жительства. Мы готовы выходить на митинг», — добавила Костюкова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. «Я сейчас нахожусь в Москве, мне нужно сначала разобраться, только после этого смогу ответить», — сказала она. Ранее URA.RU писало, что свердловские предприятия готовы предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Работодатели ждут инженеров, врачей, учителей и квалифицированных рабочих.