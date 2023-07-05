Чиновник предложил курганцам самим ремонтировать школу

Глава депобра Андрей Кочеров предложил помочь отремонтировать школу в Петухове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента образования и науки Курганской области предложил жителям города Петухово присоединиться к ремонту школы. Об этом он заявил во время прямого эфира, который проводили представители Центра управления регионом Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Мы приглашаем вас, уважаемые граждане, присоединиться к ремонту. Можно в качестве добровольной волонтерской помощи, можно к подрядчику. Он готов принимать, платить. В Петухово подрядчик очень ищет рабочую силу, присоединяйтесь, он вам заплатит. Тем быстрее сделаете ремонт», — ответил Кочеров местным жителям, которые пишут, что не могут дождаться окончания ремонта.

Чиновник отметил, что за лето в школах можно поменять только окна и крышу. На капремонт школы, по его словам требуется примерно год. Кочеров отметил, что в следующие два года в регионе планируют отремонтировать 29 школ. Помимо этого, власти хотят подать заявку на ремонт 114 зданий образовательных организаций на 2024—2026 годы.

Ранее стало известно, что власти региона дополнительно выделили 285 миллионов рублей на строительство школы на 1500 мест в Заозерном районе. Ее планируют построить до конца 2023 года. Кочеров во время эфира добавил, что школу в Заозерном планируют открыть в 2024 году.