Власти дополнительно выделили сотни миллионов на стройку самой большой школы Кургана. Скрин

23 июня 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

На строительство школы в Заозерном выделили 285 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области выделило дополнительно 285 миллионов рублей на строительство школы на 1500 мест в Заозерном районе. Информация об этом опубликована на интернет-портале правовой информации. Ранее Шумков просил у Путина денег на самую большую школу в Кургане. «Адресное (пообъектное) распределение субсидии, выделяемой из областного бюджета местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году. Общеобразовательная организация на 1500 мест, г. Курган, 12-й микрорайон. Размер субсидии: 285 000 000 рублей», — говорится в документе. Постановление подписано губернатором Вадимом Шумковым 21 июня. Ранее URA.RU писало, что финансирование школы на 1500 мест в Заозерном районе Кургана увеличили на сумму более 176,5 млн рублей. Большая часть субсидии из федерального бюджета. Изначальная стоимость контракта на строительство объекта 900 млн рублей. После дополнительных денег, с учетом текущих 285 млн, цена стройки выросла до 1,4 млрд. Вместо московского застройщика, который отказался от объекта, достраивать школу взялось местное предприятие «Курганстальмост». Согласно контракту, строительство должно быть завершено к концу 2023 года. Также дополнительные средства выделялись неоднократно на стройку школы на 1100 мест в Шадринске. По данным на май, сначала цена выросла до 70 млн рублей. Позже стало известно о выделении еще около 150 млн. Правительство Курганской области выделило 285 млн рублей на строительство школы в Заозерном районе Скрин: Официальный интернет-портал правовой информации Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Курганской области выделило дополнительно 285 миллионов рублей на строительство школы на 1500 мест в Заозерном районе. Информация об этом опубликована на интернет-портале правовой информации. Ранее Шумков просил у Путина денег на самую большую школу в Кургане. «Адресное (пообъектное) распределение субсидии, выделяемой из областного бюджета местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году. Общеобразовательная организация на 1500 мест, г. Курган, 12-й микрорайон. Размер субсидии: 285 000 000 рублей», — говорится в документе. Постановление подписано губернатором Вадимом Шумковым 21 июня. Ранее URA.RU писало, что финансирование школы на 1500 мест в Заозерном районе Кургана увеличили на сумму более 176,5 млн рублей. Большая часть субсидии из федерального бюджета. Изначальная стоимость контракта на строительство объекта 900 млн рублей. После дополнительных денег, с учетом текущих 285 млн, цена стройки выросла до 1,4 млрд. Вместо московского застройщика, который отказался от объекта, достраивать школу взялось местное предприятие «Курганстальмост». Согласно контракту, строительство должно быть завершено к концу 2023 года. Также дополнительные средства выделялись неоднократно на стройку школы на 1100 мест в Шадринске. По данным на май, сначала цена выросла до 70 млн рублей. Позже стало известно о выделении еще около 150 млн.