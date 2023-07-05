В ХМАО будут судить ОПГ за открытие незаконного казино

06 июля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Казино маскировали под букмекерскую контору Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске будут судить восьмерых местных жителей за организацию незаконного казино. О завершении уголовного дела URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В период с декабря 2021 по май 2022 года обвиняемые проводили на территории Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования. Незаконные игровые клубы находились в помещениях по улицам Северной и 60 лет Октября. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации, вход в клуб осуществлялся только по пропускам. Сами заведения функционировали под видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы», — сообщили в ведомстве. По данным силовиков, подозреваемые за время работы казино заработали порядка 16 миллионов рублей. «На имущество обвиняемых — деньги, нежилые помещения, автомобили и другие транспортные средства — наложен арест на сумму свыше 13 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить организаторов сети подпольных казино. Азартные игры проводились в нежилых помещениях Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и на территории ЯНАО.

В Нижневартовске будут судить восьмерых местных жителей за организацию незаконного казино. О завершении уголовного дела URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В период с декабря 2021 по май 2022 года обвиняемые проводили на территории Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования. Незаконные игровые клубы находились в помещениях по улицам Северной и 60 лет Октября. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации, вход в клуб осуществлялся только по пропускам. Сами заведения функционировали под видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы», — сообщили в ведомстве. По данным силовиков, подозреваемые за время работы казино заработали порядка 16 миллионов рублей. «На имущество обвиняемых — деньги, нежилые помещения, автомобили и другие транспортные средства — наложен арест на сумму свыше 13 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить организаторов сети подпольных казино. Азартные игры проводились в нежилых помещениях Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и на территории ЯНАО.