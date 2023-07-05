05 июля 2023
04 июля 2023

В ХМАО будут судить ОПГ за открытие незаконного казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, казино, игровые автоматы
Казино маскировали под букмекерскую контору Фото:

В Нижневартовске будут судить восьмерых местных жителей за организацию незаконного казино. О завершении уголовного дела URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В период с декабря 2021 по май 2022 года обвиняемые проводили на территории Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования. Незаконные игровые клубы находились в помещениях по улицам Северной и 60 лет Октября. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации, вход в клуб осуществлялся только по пропускам. Сами заведения функционировали под видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы», — сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, подозреваемые за время работы казино заработали порядка 16 миллионов рублей. «На имущество обвиняемых — деньги, нежилые помещения, автомобили и другие транспортные средства — наложен арест на сумму свыше 13 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить организаторов сети подпольных казино. Азартные игры проводились в нежилых помещениях Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и на территории ЯНАО.

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В Нижневартовске будут судить восьмерых местных жителей за организацию незаконного казино. О завершении уголовного дела URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В период с декабря 2021 по май 2022 года обвиняемые проводили на территории Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования. Незаконные игровые клубы находились в помещениях по улицам Северной и 60 лет Октября. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации, вход в клуб осуществлялся только по пропускам. Сами заведения функционировали под видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы», — сообщили в ведомстве. По данным силовиков, подозреваемые за время работы казино заработали порядка 16 миллионов рублей. «На имущество обвиняемых — деньги, нежилые помещения, автомобили и другие транспортные средства — наложен арест на сумму свыше 13 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить организаторов сети подпольных казино. Азартные игры проводились в нежилых помещениях Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и на территории ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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