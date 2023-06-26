В ХМАО будут судить организаторов сети подпольных казино

В ХМАО будут судить организаторов подпольных казино в городах Югры и соседнего ЯНАО. Прокуратура сообщает, что в преступной группировке состояли 15 человек.
«Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории ЯНАО. Уголовные дела на нескольких участников преступной группы направлены в суд и находятся на рассмотрении, еще в отношении шести членов ОПГ расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Злоумышленники получили порядка 300 млн рублей нелегального дохода от организации игорных заведений. На имущество обвиняемых наложен арест.
В ХМАО будут судить организаторов подпольных казино в городах Югры и соседнего ЯНАО. Прокуратура сообщает, что в преступной группировке состояли 15 человек. «Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории ЯНАО. Уголовные дела на нескольких участников преступной группы направлены в суд и находятся на рассмотрении, еще в отношении шести членов ОПГ расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленники получили порядка 300 млн рублей нелегального дохода от организации игорных заведений. На имущество обвиняемых наложен арест. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) силовики обнаружили два подпольных казино. Спецоперация по задержанию организаторов нелегальных игорных заведений происходила с участием сотрудников Росгвардии.