В ХМАО будут судить организаторов сети подпольных казино

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Сеть подпольных казино в ХМАО и ЯНАО организовала преступная группа из 15 человек Фото:

В ХМАО будут судить организаторов подпольных казино в городах Югры и соседнего ЯНАО. Прокуратура сообщает, что в преступной группировке состояли 15 человек.

«Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории ЯНАО. Уголовные дела на нескольких участников преступной группы направлены в суд и находятся на рассмотрении, еще в отношении шести членов ОПГ расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники получили порядка 300 млн рублей нелегального дохода от организации игорных заведений. На имущество обвиняемых наложен арест.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) силовики обнаружили два подпольных казино. Спецоперация по задержанию организаторов нелегальных игорных заведений происходила с участием сотрудников Росгвардии.

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В ХМАО будут судить организаторов подпольных казино в городах Югры и соседнего ЯНАО. Прокуратура сообщает, что в преступной группировке состояли 15 человек. «Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории ЯНАО. Уголовные дела на нескольких участников преступной группы направлены в суд и находятся на рассмотрении, еще в отношении шести членов ОПГ расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленники получили порядка 300 млн рублей нелегального дохода от организации игорных заведений. На имущество обвиняемых наложен арест. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) силовики обнаружили два подпольных казино. Спецоперация по задержанию организаторов нелегальных игорных заведений происходила с участием сотрудников Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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