В ХМАО будут судить организаторов сети подпольных казино

26 июня 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Сеть подпольных казино в ХМАО и ЯНАО организовала преступная группа из 15 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО будут судить организаторов подпольных казино в городах Югры и соседнего ЯНАО. Прокуратура сообщает, что в преступной группировке состояли 15 человек. «Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории ЯНАО. Уголовные дела на нескольких участников преступной группы направлены в суд и находятся на рассмотрении, еще в отношении шести членов ОПГ расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленники получили порядка 300 млн рублей нелегального дохода от организации игорных заведений. На имущество обвиняемых наложен арест. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) силовики обнаружили два подпольных казино. Спецоперация по задержанию организаторов нелегальных игорных заведений происходила с участием сотрудников Росгвардии.

В ХМАО будут судить организаторов подпольных казино в городах Югры и соседнего ЯНАО. Прокуратура сообщает, что в преступной группировке состояли 15 человек. «Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группой из 15 лиц, проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории ЯНАО. Уголовные дела на нескольких участников преступной группы направлены в суд и находятся на рассмотрении, еще в отношении шести членов ОПГ расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленники получили порядка 300 млн рублей нелегального дохода от организации игорных заведений. На имущество обвиняемых наложен арест. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) силовики обнаружили два подпольных казино. Спецоперация по задержанию организаторов нелегальных игорных заведений происходила с участием сотрудников Росгвардии.