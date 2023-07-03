Суд рассекретил пенсию челябинского экс-губернатора

Экс-глава Челябинской области Дубровский получает пенсию в 236,5 тысячи рублей

Борис Дубровский заявил, что ему не хватает пенсии в 236 тысяч рублей, чтобы расплатиться по долгам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсия экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского составляет почти 237 тысяч рублей в месяц. Это следует из материалов судебного дела о его банкротстве.

«Дубровский Б.А. заявляет о единственном источнике дохода (пенсии) в размере 236 тысяч 408 рублей 33 копеек в месяц. Но при этом выражает готовность ежемесячно погашать задолженность в сумме 7 млн рублей (последний платеж в сумме 13 млн 747 тысяч рублей) и не раскрывает, за счет каких средств, помимо пенсии, намеревается исполнять предложенный им самим график», — говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU).

В итоге предложенный Дубровским график рассрочки выплат признали «экономически необоснованным». Его апелляцию на решения нижестоящих инстанций, соответственно, отклонили.

Поводом для разбирательства стало требование управляющего бывшим активом семьи, ПО «Монтажник», выплатить в пользу разорившейся компании и ее кредиторов более 37 млн рублей. Суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы Дубровскому-старшему перечислили эти средства. Суд постановил вернуть деньги «Монтажнику», но экс-губернатор отказался это сделать.

От имени «Монтажника» последовал иск о признании Дубровского банкротом. Суд его принял, после чего экс-губернатор решил выплатить долг и попросил о рассрочке. Но получил отказ: суды разных инстанций сочли, что Дубровский должен выплатить всю сумму разом.

Дубровский был самым богатым губернатором в России, задекларировав в 2015 году доход в 358 млн рублей. Его семья приобрела «Монтажник» в 2018 году. Основной пакет акций был записан на Александра Дубровского, сына экс-губернатора. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом. После отставки с поста губернатора в марте 2019 года Дубровский уехал из России. Его родные от общения со СМИ отказались.