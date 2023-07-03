В фирме-банкроте семьи челябинского экс-губернатора Дубровского продлили конкурсное производство

Экс-губернатор Дубровский сейчас не живет в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — компании-банкрота семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского продлено конкурсное производство. Информация об этом появилась в базе данных Арбитражного суда Челябинской области.

«О продлении конкурсного производство. Судья Бушуев В.В», — указано в картотеке дела, в ходе которого рассматривается процесс банкротства «Монтажника». Полный текст постановления со сроками продления еще не опубликован. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка от общения с прессой отказывается.

Компанией семья Дубровских владеет с 2017 года — еще с того времени, когда глава семьи Борис Дубровский был губернатором. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке в Челябинске и построит конгресс-холл к саммитам ШОС и СМИТ. В стройку были вложены миллиарды рублей областного бюджета. Сейчас строительство заморожено. Расследуется серия уголовных дел. Бывший директор компании Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Экс-губернатор уехал из России.

Предприятие признали банкротом в 2020 году и было введено установлено внешнее наблюдение. Общая сумма долгов перед кредиторами приблизилась к двум миллиардам рублей. Конкурсное производство в «Монтажнике» введено в июне 2021 года. Обстоятельства банкротства Дубровские никак не комментируют. Ближайший заседание комитета кредиторов «Монтажника» состоится 11 июля в отеле «Визит» в Челябинске.