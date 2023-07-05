05 июля 2023

Телеканал ТНТ раскрыл, останется ли семья Букиных в Екатеринбурге в новом сезоне сериала

ТНТ: новый сезон о семье Букиных будет рассказывать о жизни героев в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом сезоне зрители вновь увидят Екатеринбург Фото:

В адаптации сериала «Счастливы вместе» сюжет будет вновь касаться Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ.

«Действия сериала будут разворачиваться в Екатеринбурге», — пояснили на телеканале. Ранее фанаты усомнились, что в продолжении главные герои останутся в столице Урала.

Накануне режиссер Сарик Андреасян заявил, что известный сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга, вернется на экран и будет состоять из 10 серий. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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В адаптации сериала «Счастливы вместе» сюжет будет вновь касаться Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ. «Действия сериала будут разворачиваться в Екатеринбурге», — пояснили на телеканале. Ранее фанаты усомнились, что в продолжении главные герои останутся в столице Урала. Накануне режиссер Сарик Андреасян заявил, что известный сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга, вернется на экран и будет состоять из 10 серий. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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