Телеканал ТНТ раскрыл, останется ли семья Букиных в Екатеринбурге в новом сезоне сериала

В новом сезоне зрители вновь увидят Екатеринбург
В адаптации сериала «Счастливы вместе» сюжет будет вновь касаться Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ.
«Действия сериала будут разворачиваться в Екатеринбурге», — пояснили на телеканале. Ранее фанаты усомнились, что в продолжении главные герои останутся в столице Урала.
Накануне режиссер Сарик Андреасян заявил, что известный сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга, вернется на экран и будет состоять из 10 серий. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.