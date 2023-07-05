Житель ЯНАО заплатит миллионы за торговлю поддельным алкоголем

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мужчине из Лабытнанги (ЯАНО) суд назначил штраф в размере 2,1 миллиона рублей за продажу немаркированной алкогольной продукции, которую он закупал в Кирове. Об этом сообщили на сайте окружной прокуратуры.

«Мужчина закупал в Кирове немаркированную алкогольную продукцию, которую доставлял и реализовывал оптовыми партиями на территории Лабытнанги. Из незаконного оборота изъято почти 2 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 570 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры.

Ямальца суд признал виновным в совершении преступления. Теперь ему придется заплатить 2,1 миллиона рублей штрафа.

Ранее URA. RU рассказывало про задержанного с тонной суррогатного алкоголя жителя ЯНАО. Мужчина из Лабытнанги продавал несертифицированную алкогольную продукцию в количестве 2400 бутылок емкостью по 0,5 литра.