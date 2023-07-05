05 июля 2023
04 июля 2023

Житель ЯНАО заплатит миллионы за торговлю поддельным алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления Фото:

Мужчине из Лабытнанги (ЯАНО) суд назначил штраф в размере 2,1 миллиона рублей за продажу немаркированной алкогольной продукции, которую он закупал в Кирове. Об этом сообщили на сайте окружной прокуратуры.

«Мужчина закупал в Кирове немаркированную алкогольную продукцию, которую доставлял и реализовывал оптовыми партиями на территории Лабытнанги. Из незаконного оборота изъято почти 2 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 570 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры.

Ямальца суд признал виновным в совершении преступления. Теперь ему придется заплатить 2,1 миллиона рублей штрафа.

Ранее URA. RU рассказывало про задержанного с тонной суррогатного алкоголя жителя ЯНАО. Мужчина из Лабытнанги продавал несертифицированную алкогольную продукцию в количестве 2400 бутылок емкостью по 0,5 литра.

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Мужчине из Лабытнанги (ЯАНО) суд назначил штраф в размере 2,1 миллиона рублей за продажу немаркированной алкогольной продукции, которую он закупал в Кирове. Об этом сообщили на сайте окружной прокуратуры. «Мужчина закупал в Кирове немаркированную алкогольную продукцию, которую доставлял и реализовывал оптовыми партиями на территории Лабытнанги. Из незаконного оборота изъято почти 2 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 570 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры. Ямальца суд признал виновным в совершении преступления. Теперь ему придется заплатить 2,1 миллиона рублей штрафа. Ранее URA. RU рассказывало про задержанного с тонной суррогатного алкоголя жителя ЯНАО. Мужчина из Лабытнанги продавал несертифицированную алкогольную продукцию в количестве 2400 бутылок емкостью по 0,5 литра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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