Губернатор Александр Моор осмотрел новую и крупнейшую школу Тюмени. Фото

06 июля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Александру Моору (посередине) показали новую школу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел крупнейшую по площади школу Тюмени, которая располагается в жилом районе «Тура». Вместе с главой региона приехал и мэр города Руслан Кухарук, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Школа будет одной из самых крупных в Тюмени. Общая площадь здания — почти 29 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов, предусмотрены столовая с обеденным залом на 750 мест и зоной кафе с барными стойками, актовый зал вместимостью 500 человек, универсальный и малый спортивные залы, музыкальный кабинет, помещение звукозаписи со студией звукозаписи, информационно-библиотечный центр», — сообщает корреспондент. Работы сейчас находятся в завершающей стадии, а получить разрешение на ввод школы в эксплуатацию планируют до конца июля. Также в школе будет предусмотрена новая система управления светом. С ее помощью получится создать оптимальную, комфортную и равномерную освещенность помещения, которая также позволит существенно экономить на потреблении электроэнергии. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор и мэр Кухарук посетили улицу Ленина в Тюмени. Сейчас там идет масштабная реконструкция, которая затронет как инженерные коммуникации, так и прилегающую инфраструктуру.

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел крупнейшую по площади школу Тюмени, которая располагается в жилом районе «Тура». Вместе с главой региона приехал и мэр города Руслан Кухарук, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Школа будет одной из самых крупных в Тюмени. Общая площадь здания — почти 29 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов, предусмотрены столовая с обеденным залом на 750 мест и зоной кафе с барными стойками, актовый зал вместимостью 500 человек, универсальный и малый спортивные залы, музыкальный кабинет, помещение звукозаписи со студией звукозаписи, информационно-библиотечный центр», — сообщает корреспондент. Работы сейчас находятся в завершающей стадии, а получить разрешение на ввод школы в эксплуатацию планируют до конца июля. Также в школе будет предусмотрена новая система управления светом. С ее помощью получится создать оптимальную, комфортную и равномерную освещенность помещения, которая также позволит существенно экономить на потреблении электроэнергии. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор и мэр Кухарук посетили улицу Ленина в Тюмени. Сейчас там идет масштабная реконструкция, которая затронет как инженерные коммуникации, так и прилегающую инфраструктуру.