Новый мэр Перми временно повысила свою соратницу

06 июля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Кресло вице-мэра Перми заняла Мария Норова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова стала и. о. вице-мэра. Информация об этом размещена на сайте мэрии. В пресс-службе администрации города пояснили, что это связано с назначением Ольги Андриановой, которая ранее занимала эту должность, врио главы Перми. «Андрианова не может быть одновременно врио главы Перми и заместителем главы администрации», — отметили в пресс-службе. Решение о назначении Марии Норовой было принято в тот же день, когда Ольга Андрианова пошла на повышение, 27 июня. Департамент градостроительства входит в функционально-целевой блок, который курировала Андрианова. Повышение Марии Норовой — скорее всего, временное. Считается, что Ольга Андрианова не будет принимать участие в конкурсе по отбору нового главы Перми, который пройдет в августе. Основным претендентом на пост мэра является глава минэка Эдуард Соснин. Бывший мэр Перми Алексей Демкин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, он перешел на работу в правительство Пермского края.

Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова стала и. о. вице-мэра. Информация об этом размещена на сайте мэрии. В пресс-службе администрации города пояснили, что это связано с назначением Ольги Андриановой, которая ранее занимала эту должность, врио главы Перми. «Андрианова не может быть одновременно врио главы Перми и заместителем главы администрации», — отметили в пресс-службе. Решение о назначении Марии Норовой было принято в тот же день, когда Ольга Андрианова пошла на повышение, 27 июня. Департамент градостроительства входит в функционально-целевой блок, который курировала Андрианова. Повышение Марии Норовой — скорее всего, временное. Считается, что Ольга Андрианова не будет принимать участие в конкурсе по отбору нового главы Перми, который пройдет в августе. Основным претендентом на пост мэра является глава минэка Эдуард Соснин. Бывший мэр Перми Алексей Демкин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, он перешел на работу в правительство Пермского края.