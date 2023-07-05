05 июля 2023

Новый мэр Перми временно повысила свою соратницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание
Кресло вице-мэра Перми заняла Мария Норова Фото:

Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова стала и. о. вице-мэра. Информация об этом размещена на сайте мэрии. В пресс-службе администрации города пояснили, что это связано с назначением Ольги Андриановой, которая ранее занимала эту должность, врио главы Перми.

«Андрианова не может быть одновременно врио главы Перми и заместителем главы администрации», — отметили в пресс-службе. Решение о назначении Марии Норовой было принято в тот же день, когда Ольга Андрианова пошла на повышение, 27 июня. Департамент градостроительства входит в функционально-целевой блок, который курировала Андрианова.

Повышение Марии Норовой — скорее всего, временное. Считается, что Ольга Андрианова не будет принимать участие в конкурсе по отбору нового главы Перми, который пройдет в августе. Основным претендентом на пост мэра является глава минэка Эдуард Соснин. Бывший мэр Перми Алексей Демкин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, он перешел на работу в правительство Пермского края.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова стала и. о. вице-мэра. Информация об этом размещена на сайте мэрии. В пресс-службе администрации города пояснили, что это связано с назначением Ольги Андриановой, которая ранее занимала эту должность, врио главы Перми. «Андрианова не может быть одновременно врио главы Перми и заместителем главы администрации», — отметили в пресс-службе. Решение о назначении Марии Норовой было принято в тот же день, когда Ольга Андрианова пошла на повышение, 27 июня. Департамент градостроительства входит в функционально-целевой блок, который курировала Андрианова. Повышение Марии Норовой — скорее всего, временное. Считается, что Ольга Андрианова не будет принимать участие в конкурсе по отбору нового главы Перми, который пройдет в августе. Основным претендентом на пост мэра является глава минэка Эдуард Соснин. Бывший мэр Перми Алексей Демкин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, он перешел на работу в правительство Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...