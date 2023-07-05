ФСБ задержала националистов, которые по заданию Украины готовили теракт в Тюменской области

Сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. При задержании один из мужчин был ликвидирован.
«ФСБ совместно с СК выявила и задержала в Тюменской области националистов, готовивших теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один злоумышленник был ликвидирован, на месте найдена самодельная бомба», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
В региональном управлении СК по Тюменской области сообщили, что один из нарушителей был убит после того, как открыл огонь по сотрудникам ФСБ. «Во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого заподозрили в терроризме. По данным из открытых источников, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу в Исетском районе и планировал совершить теракт.
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