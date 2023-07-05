ФСБ задержала националистов, которые по заданию Украины готовили теракт в Тюменской области

06 июля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Один из злоумышленников был убит при задержании Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. При задержании один из мужчин был ликвидирован. «ФСБ совместно с СК выявила и задержала в Тюменской области националистов, готовивших теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один злоумышленник был ликвидирован, на месте найдена самодельная бомба», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. В региональном управлении СК по Тюменской области сообщили, что один из нарушителей был убит после того, как открыл огонь по сотрудникам ФСБ. «Во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого заподозрили в терроризме. По данным из открытых источников, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу в Исетском районе и планировал совершить теракт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. При задержании один из мужчин был ликвидирован. «ФСБ совместно с СК выявила и задержала в Тюменской области националистов, готовивших теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один злоумышленник был ликвидирован, на месте найдена самодельная бомба», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. В региональном управлении СК по Тюменской области сообщили, что один из нарушителей был убит после того, как открыл огонь по сотрудникам ФСБ. «Во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого заподозрили в терроризме. По данным из открытых источников, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу в Исетском районе и планировал совершить теракт.