05 июля 2023

ФСБ задержала националистов, которые по заданию Украины готовили теракт в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, группа захвата, пистолет в кобуре, спецназ, омон, чвк, штурмовик
Один из злоумышленников был убит при задержании Фото:

Сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. При задержании один из мужчин был ликвидирован.

«ФСБ совместно с СК выявила и задержала в Тюменской области националистов, готовивших теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один злоумышленник был ликвидирован, на месте найдена самодельная бомба», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В региональном управлении СК по Тюменской области сообщили, что один из нарушителей был убит после того, как открыл огонь по сотрудникам ФСБ. «Во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого заподозрили в терроризме. По данным из открытых источников, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу в Исетском районе и планировал совершить теракт.

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Сотрудники ФСБ задержали националистов, которые готовили теракт на одном из объектов ТЭК в Тюменской области. При задержании один из мужчин был ликвидирован. «ФСБ совместно с СК выявила и задержала в Тюменской области националистов, готовивших теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один злоумышленник был ликвидирован, на месте найдена самодельная бомба», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. В региональном управлении СК по Тюменской области сообщили, что один из нарушителей был убит после того, как открыл огонь по сотрудникам ФСБ. «Во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого заподозрили в терроризме. По данным из открытых источников, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу в Исетском районе и планировал совершить теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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