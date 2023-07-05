Курганские чиновники и энергетики придумали, как бороться с дефицитом кадров

06 июля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Соглашение подписали директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров (слева) и руководитель СУЭНКО Данил Анучин. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Энергетики оплатят обучение 50 студентов в Петуховском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. Соглашение об этом подписали директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров и руководитель СУЭНКО Данил Анучин, передает журналист URA.RU. «Мы разработали целевую программу для обучения студентов техникума на специальности „Электротехнические системы“. Всем выпускникам-энергетикам СУЭНКО гарантированно предоставит рабочие места. В дальнейшем они смогут получить высшее образование, расти внутри компании. Это социальный лифт для ребят из районов Зауралья», — объяснил Анучин. Уже идет первый набор — 50 человек. Любой выпускник может заявиться, его кандидатуру рассмотрят и заключат договор целевого обучения. Представители СУЭНКО оплатят обучение, стипендии, проживание в общежитии, питание. Также энергетики вместе с областными властями обновят общежитие, столовую, мастерские. Сотрудники компании помогут обучать студентов. Со 2 курса учащиеся начнут летом работать в компании. «Это решение определило развитие не только системы профобразования, но и восточного региона Курганской области. Оно находится в контексте всех последних поручений: и президента, и премьер-министра, и губернатора Курганской области. В данном случае партнерство с фирмой СУЭНКО это как раз тот шаг, который позволит готовить кадры на качественно новом уровне. Очень признателен, что фирма выступила инициатором того, чтобы Петуховский техникум получил новый толчок развития», — сказал Андрей Кочеров. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что в регионе наблюдается дефицит кадров. Для решения этой проблемы, по его словам, теперь в каждой профессиональной образовательной организации создан наблюдательный совет. В этом совете состоят работодатели, которые могут вносить изменения в учебный план. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергетики оплатят обучение 50 студентов в Петуховском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. Соглашение об этом подписали директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров и руководитель СУЭНКО Данил Анучин, передает журналист URA.RU. «Мы разработали целевую программу для обучения студентов техникума на специальности „Электротехнические системы“. Всем выпускникам-энергетикам СУЭНКО гарантированно предоставит рабочие места. В дальнейшем они смогут получить высшее образование, расти внутри компании. Это социальный лифт для ребят из районов Зауралья», — объяснил Анучин. Уже идет первый набор — 50 человек. Любой выпускник может заявиться, его кандидатуру рассмотрят и заключат договор целевого обучения. Представители СУЭНКО оплатят обучение, стипендии, проживание в общежитии, питание. Также энергетики вместе с областными властями обновят общежитие, столовую, мастерские. Сотрудники компании помогут обучать студентов. Со 2 курса учащиеся начнут летом работать в компании. «Это решение определило развитие не только системы профобразования, но и восточного региона Курганской области. Оно находится в контексте всех последних поручений: и президента, и премьер-министра, и губернатора Курганской области. В данном случае партнерство с фирмой СУЭНКО это как раз тот шаг, который позволит готовить кадры на качественно новом уровне. Очень признателен, что фирма выступила инициатором того, чтобы Петуховский техникум получил новый толчок развития», — сказал Андрей Кочеров. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что в регионе наблюдается дефицит кадров. Для решения этой проблемы, по его словам, теперь в каждой профессиональной образовательной организации создан наблюдательный совет. В этом совете состоят работодатели, которые могут вносить изменения в учебный план.