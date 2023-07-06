Глава ГИБДД Черников: уклонисты не смогут сдавать на водительские права

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Железногорска, Красноярский край, начинающий водитель, учиться на права
С 11 июля уклонисты не смогут сдать экзамен для получения водительских прав Фото:

Граждане, которые не явились вовремя в военкомат, не смогут сдавать экзамен для получения водительских прав. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников во время пресс-конференции.

«Уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав», — заявил Михаил Черников. Трансляция пресс-конференции велась на сайте газеты «Известия». Отмечается, что такая норма вступит в силу с 11 июля.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане, которые не явились вовремя в военкомат, не смогут сдавать экзамен для получения водительских прав. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников во время пресс-конференции. «Уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав», — заявил Михаил Черников. Трансляция пресс-конференции велась на сайте газеты «Известия». Отмечается, что такая норма вступит в силу с 11 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...