Глава ГИБДД Черников: уклонисты не смогут сдавать на водительские права

С 11 июля уклонисты не смогут сдать экзамен для получения водительских прав
Граждане, которые не явились вовремя в военкомат, не смогут сдавать экзамен для получения водительских прав. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников во время пресс-конференции.
«Уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав», — заявил Михаил Черников. Трансляция пресс-конференции велась на сайте газеты «Известия». Отмечается, что такая норма вступит в силу с 11 июля.
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