Матери и жены пожаловались на отсутствие отпусков у мобилизованных

07 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Некоторые мобилизованные не были в отпуске с сентября 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Часть мобилизованных россиян не отправляют в отпуск, хотя они находятся в зоне спецоперации с сентября 2022 года. Об этом URA.RU рассказала мать бойца в зоне СВО Ксения (республика Бурятия). «Уже скоро год будет. Раз в полгода можно хотя бы отпуск давать ребятам с семьей повидаться. Матери уже здоровье свое кончили. Каждый день от звонка до звонка живем. У нас поселок маленький. Приезжают ребята, кто в зоне боевых действий даже не находились. Они в отпуске побывали, и мобилизованные, кто не был на линии фронта, и контрактники, а наши с сентября там», — сказала Ксения. По словам собеседницы агентства, она обращалась во многие инстанции по ситуации с отпуском. «Я везде обращалась. В военную прокуратуру Бурятии обращалась. Пришла отписка. Звонила туда. Мне сказали, что они не имеют никаких полномочий, потому что не могут туда ехать и разбираться. Предложили звонить выше», — уточнила Ксения. Жена мобилизованного из Воронежа Светлана в беседе с URA.RU отметила, что из-за недостатка отдыха у мужчин ухудшается здоровье, а это влияет на обороноспособность. «Основная проблема — это то, что наши мужья, сыновья, братья находятся там кто-то девятый, кто-то уже десятый месяц. Все мобилизованные. Все говорят про отпуска, но никто в него не ходил и давать их никто не собирается. Мы терпели, ждали, но и мужчины наши не роботы, не железные. Там и психика страдает, и здоровье», — объяснила она. Корреспондент URA.RU направил запрос на комментарий в пресс-службу Минобороны России. Ответ на него ожидается. Ранее член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов в разговоре с URA.RU отметил, что одной из главных проблем в зоне спецоперации скоро станет усталость из-за сложностей с отпусками для военнослужащих. Он подчеркнул, что сейчас приходит очень много обращений, связанных с этим вопросом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть мобилизованных россиян не отправляют в отпуск, хотя они находятся в зоне спецоперации с сентября 2022 года. Об этом URA.RU рассказала мать бойца в зоне СВО Ксения (республика Бурятия). «Уже скоро год будет. Раз в полгода можно хотя бы отпуск давать ребятам с семьей повидаться. Матери уже здоровье свое кончили. Каждый день от звонка до звонка живем. У нас поселок маленький. Приезжают ребята, кто в зоне боевых действий даже не находились. Они в отпуске побывали, и мобилизованные, кто не был на линии фронта, и контрактники, а наши с сентября там», — сказала Ксения. По словам собеседницы агентства, она обращалась во многие инстанции по ситуации с отпуском. «Я везде обращалась. В военную прокуратуру Бурятии обращалась. Пришла отписка. Звонила туда. Мне сказали, что они не имеют никаких полномочий, потому что не могут туда ехать и разбираться. Предложили звонить выше», — уточнила Ксения. Жена мобилизованного из Воронежа Светлана в беседе с URA.RU отметила, что из-за недостатка отдыха у мужчин ухудшается здоровье, а это влияет на обороноспособность. «Основная проблема — это то, что наши мужья, сыновья, братья находятся там кто-то девятый, кто-то уже десятый месяц. Все мобилизованные. Все говорят про отпуска, но никто в него не ходил и давать их никто не собирается. Мы терпели, ждали, но и мужчины наши не роботы, не железные. Там и психика страдает, и здоровье», — объяснила она. Корреспондент URA.RU направил запрос на комментарий в пресс-службу Минобороны России. Ответ на него ожидается. Ранее член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов в разговоре с URA.RU отметил, что одной из главных проблем в зоне спецоперации скоро станет усталость из-за сложностей с отпусками для военнослужащих. Он подчеркнул, что сейчас приходит очень много обращений, связанных с этим вопросом.