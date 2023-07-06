Директора садика, куда ходил погибший Далер Бобиев, назвали позитивным человеком

Директор была отпущена домой с запретом на определенные действия Фото: Илья Московец @URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Директор детского сада, которой после гибели Далера Бобиева предъявлено обвинение в суде, является добрым, позитивным человеком, к которому тянутся люди. Так сотрудницу охарактеризовал ее муж Андрей Гилев, который пришел на процесс.

«К ней люди тянутся. Просто во дворе могут подойти и заговорить с ней. Она такой позитив у людей вызывает», — сказал Гилев, который очень переживает за участь супруги.

Заведующая детсадом на Вторчермете, куда ходил Далер Бобиев, обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Женщина была задержана, суд определил ей меру пресечения — запрет на определенные действия.

«Следствие полагает, что эти должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в органы правоохраны, а также не приняли ряд иных мер согласно их должностным инструкциям», — пояснил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Далер Бобиев воспитывался в приемной семье и был найден мертвым в гараже опекунов. Датой смерти криминалисты назвали декабрь прошлого года. Выяснилось, что ребенок нередко приходил в детский сад с синяками и укусами на теле. Воспитатели замечали повреждения на теле воспитанника, но верили опекунше. Та уверяла, что ребенок наносит их себе сам в приступе психического расстройства.