Житель деревни Ушакова Тюменского района Константин Аберле нашел «чудо-поляну» грибов. Об этом он рассказал в паблике «ЧС Тюмень». В подтверждение своих слов, тюменец приложил к публикации несколько фотографий урожая.
«Сел за руль в д. Ушакова Тюменского района. В 17:15 погнал за вечерним сбором на свою „чудо-полянку“. В 19:15 был дома. По такой погоде, я считаю, сорвал джекпот! Все красавцы, как на подбор», — написал Аберле в своей публикации.
В комментариях к записи мнения пользователей разделились. Некоторые тюменцы предположили, что на фоне сухой погоды в лесах региона не могло вырасти много грибов. «Какая красота!», — написала Алена Свиридова. «Классно! Срочно в деревню на выходные», — добавила Валентина Нохрина. «На прошлых выходных были в лесу. Даже поганки не нашли. Ягоды есть, грибов нет», — отметила Елена Семченко. «Нет грибов в Ишимском районе. Сегодня проверял», — заявил Владимир Никифоров.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области созрел урожай грибов и лесных ягод. Фотографиями собранных дикоросов жители Ишимского района поделились в соцсетях.
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