05 июля 2023

Тюменец нашел «чудо-поляну» грибов. Фото

Житель Тюменского района нашел огромную поляну грибов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
В Тюменском районе — небывалый урожай грибов Фото:

Житель деревни Ушакова Тюменского района Константин Аберле нашел «чудо-поляну» грибов. Об этом он рассказал в паблике «ЧС Тюмень». В подтверждение своих слов, тюменец приложил к публикации несколько фотографий урожая.

«Сел за руль в д. Ушакова Тюменского района. В 17:15 погнал за вечерним сбором на свою „чудо-полянку“. В 19:15 был дома. По такой погоде, я считаю, сорвал джекпот! Все красавцы, как на подбор», — написал Аберле в своей публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. Некоторые тюменцы предположили, что на фоне сухой погоды в лесах региона не могло вырасти много грибов. «Какая красота!», — написала Алена Свиридова. «Классно! Срочно в деревню на выходные», — добавила Валентина Нохрина. «На прошлых выходных были в лесу. Даже поганки не нашли. Ягоды есть, грибов нет», — отметила Елена Семченко. «Нет грибов в Ишимском районе. Сегодня проверял», — заявил Владимир Никифоров.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области созрел урожай грибов и лесных ягод. Фотографиями собранных дикоросов жители Ишимского района поделились в соцсетях.

Жители Тюменского района бьют рекорды по сбору грибов
Жители Тюменского района бьют рекорды по сбору грибов

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель деревни Ушакова Тюменского района Константин Аберле нашел «чудо-поляну» грибов. Об этом он рассказал в паблике «ЧС Тюмень». В подтверждение своих слов, тюменец приложил к публикации несколько фотографий урожая. «Сел за руль в д. Ушакова Тюменского района. В 17:15 погнал за вечерним сбором на свою „чудо-полянку“. В 19:15 был дома. По такой погоде, я считаю, сорвал джекпот! Все красавцы, как на подбор», — написал Аберле в своей публикации. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. Некоторые тюменцы предположили, что на фоне сухой погоды в лесах региона не могло вырасти много грибов. «Какая красота!», — написала Алена Свиридова. «Классно! Срочно в деревню на выходные», — добавила Валентина Нохрина. «На прошлых выходных были в лесу. Даже поганки не нашли. Ягоды есть, грибов нет», — отметила Елена Семченко. «Нет грибов в Ишимском районе. Сегодня проверял», — заявил Владимир Никифоров. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области созрел урожай грибов и лесных ягод. Фотографиями собранных дикоросов жители Ишимского района поделились в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...