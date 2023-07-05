Тюменцам расширили список озер, где можно купаться

Тюменцам разрешили купаться в озере «Бобровое»

06 июля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Кулига-парк попала в список разрешенных для купания мест Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области расширили список водных объектов для купания, включив в него озеро «Бобровое». Оно находится на территории базы отдыха «Кулига-парк». Соответствующее разрешение от управления Роспотребнадзора по региону есть в распоряжении редакции. «Настоящим заключением удостоверяется, что использование в рекреационных целях водного объекта озеро „Бобровое“ по адресу: село Кулига, база отдыха „Кулига-парк“ соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», — указано в распоряжении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзор по Тюменской области назвал 10 мест, в которых официально разрешено купаться. При этом 8 из них принадлежат детским лагерям и санаториям.

В Тюменской области расширили список водных объектов для купания, включив в него озеро «Бобровое». Оно находится на территории базы отдыха «Кулига-парк». Соответствующее разрешение от управления Роспотребнадзора по региону есть в распоряжении редакции. «Настоящим заключением удостоверяется, что использование в рекреационных целях водного объекта озеро „Бобровое“ по адресу: село Кулига, база отдыха „Кулига-парк“ соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», — указано в распоряжении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзор по Тюменской области назвал 10 мест, в которых официально разрешено купаться. При этом 8 из них принадлежат детским лагерям и санаториям.