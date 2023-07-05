Житель Кургана незаконно прописал в своей квартире пять иностранцев

06 июля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

На курганца завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана незаконно зарегистрировал в своей квартире пять иностранцев. Мужчина сделал это за денежное вознаграждение. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что уроженец Кургана зарегистрировал по месту своего жительства пять иностранцев за денежное вознаграждение. Опрошенные иностранные граждане пояснили, что по адресу места пребывания никогда не проживали. Где находится данный адрес не знают», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники управления МВД по Кургану завели уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет. На данный момент идет проверка для установки обстоятельств. На сайте прокуратуры также сообщается, что с начала 2023 года установлено 20 аналогичных преступлений. В суд направлено 13 уголовных дел. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области незаконно прописали семерых рабочих из Азии. Двух человек уличили в фиктивной постановке на учет граждан из Казахстана и Киргизии.

Житель Кургана незаконно зарегистрировал в своей квартире пять иностранцев. Мужчина сделал это за денежное вознаграждение. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что уроженец Кургана зарегистрировал по месту своего жительства пять иностранцев за денежное вознаграждение. Опрошенные иностранные граждане пояснили, что по адресу места пребывания никогда не проживали. Где находится данный адрес не знают», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники управления МВД по Кургану завели уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет. На данный момент идет проверка для установки обстоятельств. На сайте прокуратуры также сообщается, что с начала 2023 года установлено 20 аналогичных преступлений. В суд направлено 13 уголовных дел. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области незаконно прописали семерых рабочих из Азии. Двух человек уличили в фиктивной постановке на учет граждан из Казахстана и Киргизии.