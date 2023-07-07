Мэрия Нефтеюганска сделала заявление о водителе, пойманном с наркотиками

В мэрии Нефтеюганска отрицают факт наличия персональных водителей у чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Нефтеюганска сделала заявление о задержании водителя, у которого полиция нашла сверток с 5 граммами мефедрона. В городской администрации отрицают факт наличия личных шоферов у нефтеюганских чиновников. Как следует из ответа, направленного пресс-службой горадминистрации в редакцию URA.RU, подозреваемый Анатолий Сенчев является сотрудником подведомственного мэрии учреждения.

«В администрации города нет личных водителей. Анатолий Сенчев — водитель МКУ „Службы единого заказчика“. Учреждение оказывает транспортные услуги администрации города Нефтеюганска. По заявкам муниципалитета ежедневно работает 36 машин с водителями, которые не находятся в подчинении сотрудников администрации. Сенчев официально трудоустроился в „СЕЗ“ в 2016 году, возил как экс-главу города Нефтеюганска, заместителей главы, так и муниципальных служащих. Наряду с остальными водителями регулярно проходил медицинскую комиссию и ежедневный предрейсовый осмотр», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе заявили, что первый вице-мэр Павел Гусенков не является председателем антинаркотической комиссии. Официально ее возглавляет мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай, а Гусенков является заместителем руководителя этой комиссии. В администрации не ответили на вопрос корреспондента агентства, будет ли Сенчев уволен в связи с возбуждением уголовного дела.

Ранее URA.RU писало, что водитель Гусенкова Сенчев был пойман полицией в районе поселка Старый Сингапай. По данным инсайдера, близкого к силовикам, он перевозил в служебной машине 5 граммов мефедрона, и сейчас находится под подпиской о невыезде.