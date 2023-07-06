ВС РФ ударили по пунктам размещения ВСУ, наемников и бронетехники

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Под удар ВС РФ попала техника ВСУ, сообщает Минобороны России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 6 июля был нанесен сосредоточенный удар по пунктам размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, под удар попала бронетанковая техника.

«Ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по пунктам размещения <…> ВСУ и наемников», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Там уточнили, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации. Бронетанковая техника ВСУ тоже попала под удар.

ВС РФ успешно уничтожает украинских бойцов с помощью авиации. Так, воздушно-космические силы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, передает RT. Экипажем вертолета Ми-35 был уничтожен украинский бронетранспортер. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления, пишет «Национальная служба новостей».

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В ночь на 6 июля был нанесен сосредоточенный удар по пунктам размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, под удар попала бронетанковая техника. «Ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по пунктам размещения <…> ВСУ и наемников», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Там уточнили, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации. Бронетанковая техника ВСУ тоже попала под удар. ВС РФ успешно уничтожает украинских бойцов с помощью авиации. Так, воздушно-космические силы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, передает RT. Экипажем вертолета Ми-35 был уничтожен украинский бронетранспортер. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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