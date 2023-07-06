Захарова рассказала о рисках «украинизации» ЮНЕСКО

Официальный представитель МИД РФ Захарова: возвращение США несет риски для ЮНЕСКО

06 июля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Захарова объяснила, что убивает работу в ЮНЕСКО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU США после возвращения в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) будут заниматься «искусственной украинизацией» организации и насаждать западную точку зрения по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «Международные механизмы, структуры, методы решения проблем искусственным образом наполняются темой Украины, но не с точки зрения поиска выхода из ситуации, а с точки зрения поддержки Украины и насаждения западного видения ситуации по этому вопросу. Какая бы тема не обсуждалась, западные представители заводят речь об Украине, как у нас раньше говорили „в нагрузку“. Это недопустимо, убивает всю работу», — заявила Мария Захарова. В 2017 году Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО. Причиной стала якобы «антиизраильская» позиция организации. В июне 2023 года Вашингтон изменил свое решение и вернулся. В МИД РФ раскритиковали решение ЮНЕСКО восстановить США без гарантий об уплате просроченных с 2011 года членских взносов.

США после возвращения в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) будут заниматься «искусственной украинизацией» организации и насаждать западную точку зрения по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «Международные механизмы, структуры, методы решения проблем искусственным образом наполняются темой Украины, но не с точки зрения поиска выхода из ситуации, а с точки зрения поддержки Украины и насаждения западного видения ситуации по этому вопросу. Какая бы тема не обсуждалась, западные представители заводят речь об Украине, как у нас раньше говорили „в нагрузку“. Это недопустимо, убивает всю работу», — заявила Мария Захарова. В 2017 году Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО. Причиной стала якобы «антиизраильская» позиция организации. В июне 2023 года Вашингтон изменил свое решение и вернулся. В МИД РФ раскритиковали решение ЮНЕСКО восстановить США без гарантий об уплате просроченных с 2011 года членских взносов.